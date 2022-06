Caso Daniel Picazo: Morena pide no politizar la tragedia del ex asesor del PAN en Puebla

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.- Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora de los diputados de Morena, pide que no se politice el caso de Daniel Picazo, asesor del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados que fuera linchado en Puebla, al ser señalado como un presunto secuestrador de niños.

"A eso me refiero cuando digo que todo lo judiciable no se politice. Yo creo que están las instancias, está la Fiscalía que haga la investigación necesaria, la sanción necesaria, que estos hechos no se repitan y que todos los que tengan que actuar en consecuencia, como las Comisiones de Derechos Humanos, nos digan hasta dónde hubo responsabilidades administrativas, penales, políticas para que entonces cada quien se haga cargo de lo que le corresponda", explicó en entrevista a medios.

Por otra parte, negó que el ataque contra el asesor sea resultado de la polarización que existe en el país.

"Creo que la polarización en el país no está en un sentido generalizado. Se están haciendo todas las medidas para que las instituciones funcionen y por lo que corresponde a este Poder, al Legislativo, el actualizar la norma para que sea habilitada de la manera más expedita", manifestó la vicecoordinadora morenista.

La diputada lamentó estos hechos y sostuvo que es un acto que debe sancionarse de manera cabal. Además, envió condolencias a la familia del asesor.

"No puede ser que la justicia se habilite así y no con los medios que se tienen institucionalmente para que esto sea acreditado, más aún cuando pues es un error el que hayan capturado y asesinado a esta persona, cuando no tenía nada que ver", expresó.

¿Quién era Daniel Picazo, el joven linchado en Puebla?

Como se informó, el 10 de junio pasado habitantes de Papatlazolco, Huauchinango en Puebla, circularon a través de un mensaje en WhatsApp la presencia de presuntos secuestradores de niños. El miedo y desinformación causó que juzgaran erróneamente a Daniel Picazo González.

Movidos por la alerta de que dos secuestradores de niños rondaban en la demarcación, alrededor de 200 pobladores abordaron al ex asesor político de 31 años para lincharlo y posteriormente quemarlo vivo en las canchas de la comunidad.

La noticia desató una ola de indignación en la opinión pública, la cual reprobó enérgicamente el falso ajusticiamiento y exigió castigo a los responsables del acto que el propio gobernador Miguel Barbosa tachó de “barbarie” y “totalmente aberrante”.

En 2019, Picazo terminó la maestría en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España (CEPC). Dos años después, el joven abogado compartió en redes sociales que regresaría a Europa tras obtener una beca por la Universidad Complutense de Madrid para el Máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos - al cual ingresó con un puntaje de 99/100.

Su familia lo describe como un joven amable y apasionado por los viajes, pues en sus redes sociales se pueden ver sus visitas a Dubai, Grecia y Oaxaca. Trascendió que se encontraba en Puebla visitando a su abuelo.

Daniel también compartía fotografías de las diversas actividades en las que participaba en la Cámara de Diputados, donde se desempeñó como asesor hasta 2022.