Encuentran sin vida en Guadalajara a joven desaparecida en Naucalpan

CIUDAD DE MÉXICO.— Ana Laura, de 18 años de edad, fue vista por última vez con vida el 21 de mayo al salir de su casa,

en la colonia Praderas de San Mateo, en Naucalpan, Estado de México.

El padre confirmó que era su hija

El pasado 10 de junio, el padre de Ana Laura Ortiz Posadas fue notificado por las autoridades del hallazgo de un cuerpo en el interior de una vivienda en Guadalajara, Jalisco.

El hombre se trasladó a la capital de Jalisco y confirmó que el cuerpo sin vida correspondía al de su hija. Las autoridades informaron que la joven se había quitado la vida.

El padre de Ana Laura no cree esa versión, según él, le dijeron que la encontraron en el piso y que ya llevaba 20 días fallecida.

No creen la versión de las autoridades

Amigos y familiares aseguran que la joven era una muchacha feliz y que no creían que hicera algo así. Entre sus amistades se preguntaban también ¿Por qué fue a Guadalajara?, aseguraban que ella no tiene familiares en ese lugar, también consideraban que si tenía la intención de atentar contra su vida no habría ido tan lejos. Otras amistades aseguraron que su fuenta de la red social Facebook había sido jaqueada.

Una amiga muy cercana, que conocía desde hacía años a Ana Laura, aseguró que ella no sería capaz de quitarse la vida.

Desapareció después de ir a una fiesta

El padre de Ana Laura dijo que el 21 de mayo la jove salió de su casa para ir a una fiesta y después ya no regresó. La asistencia a reuniones aparece confrecuencia en los casos de desapariciones más recientes, como el de Devanhi Escobar.

A Ana Laura Ortiz sus amigos cercanos la llamaban "Wavis", trabajaba en un establecimiento de alimentos, en Naucalpan y le gustaba andar en motocicleta.