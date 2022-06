Caso Debanhi Escobar. Cronología de lo que ha sucedido hasta ahora

Comparta este artículo

MONTERREY.- Debanhi Susana Escobar Bazaldua desapareció la madrugada del 9 de abril después de ir a una fiesta con sus amigas. Luego de varios días de búsqueda la encontraron sin vida en una cisterna, sin embargo, a más de dos meses el caso aún no se ha esclarecido.

La noche del jueves 21 de abril, personal de la dependencia localizó un cuerpo en una zona aledaña al Hotel Nueva Castilla, donde desapareció la madrugada del pasado 9 de abril la joven de 18 años.

¿Quién es Debanhi Escobar?

Debanhi Susana era una joven de 18 años, de tez blanca, complexión delgada, pesa aproximadamente 48 kilogramos y mide cerca de 1.67, de cabello liso, castaño, al hombro, como lo suelen usar las jóvenes de su edad. Estudiaba Derecho y disfrutaba de los paseos y de recorrer las plazas con sus amigas.

Debanhi Susana Escobar salió un 8 de abril a divertirse a una fiesta en la colonia Nueva Castilla en el municipio de Escobedo, Nuevo León junto con sus amigas: Ivonne y Saraí.

Según las primeras declaraciones, Debanhi salió sola del lugar la madrugada del 9 de abril, pues sus amigas se habían marchado antes. Luego de ello su paradero se declaró como desconocido.

12 de abril: Ya hay un detenido tras la desaparición

Se informó de un supuesto avistamiento de Debanhi, el cual habría tenido sitio en la periferia norte de la zona metropolitana de Nuevo León, aproximadamente a 4.5 kilómetros de distancia de la colonia Nueva Castilla, donde se encuentra ubicada la Quinta a la que acudió en compañía de sus amigas y donde habría sido vista por última vez.

De acuerdo con las declaraciones de una joven, su padre habría visto a Debanhi caminando rumbo a Apodaca. Traía la misma vestimenta de la foto, estaba muy seguro de que era ella. La vio aproximadamente a las 7:30 am. Comienzan las investigaciones en la región.

Ese mismo día, la policía municipal de Salinas Victoria informó de la detención de un hombre en relación con la desaparición de la joven Debanhi Susana Escobar.

Jesús “N”. La ex novia del detenido declaró para medios locales que en caso de que se halle ropa de mujer en el auto del posible agresor, es de su pertenencia: “si encuentran ropa es mía”, aseguró.

Mario Escobar, padre de Debanhi, la joven de 18 años desaparecida desde la madrugada del 9 de abril, relató que ese día le pidieron a su hija no salir.

''Antes de salir de la casa le pedíamos, le rogamos, no salgas, no salgas, hay una lista de 15 desaparecidas porque es lo que salía en las redes sociales, mi esposa se lo rogó”.

13 de abril: Padre de Debanhi denuncia extorsión

Mario, padre de Debanhi Escobar, dio a conocer que él y su familia han sido víctimas de extorsión durante la búsqueda de su hija. Además, señaló que existen varias líneas de investigación para dar con el paradero de la joven de 18 años.

“No perdemos la esperanza. Estamos sacando copias para entregar flayers oficiales, porque sí realmente nos han hecho muchas extorsiones, nos han echado mentiras que tienen a nuestra hija, estamos checando toda esa información”, aseguró.



14 de abril: Joven asegura que se ofreció a llevarla su casa

En redes sociales circuló el video de una joven que asistió a la fiesta a la que fue Debanhi Susana Escobar, la chica asegura que les ofreció a sus amigas llevar a la muchacha de regreso a su casa, pero éstas se negaron.

Mediante sus historias de Instagram, la usuaria @nsml_stephanie expresó sentirse confundida ante cómo se dieron los hechos, debido a que hubo múltiples personas, señaló, que intentaron ayudar a la joven.

“Debanhi pudo haber estado a salvo. Hubo gente que intentamos llevarla con bien a su casa, sin embargo, sus amigas no quisieron, dijeron que alguien de confianza iba a pasar por ellas y esto no fue así”, reveló.

15 de abril: Nuevo León ofrece recompensa de 100 mil pesos

La Comisión Local de Búsqueda de Personas lanzó el anuncio de 100 mil pesos de recompensa, para quien proporcione información del paradero de la joven estudiante desaparecida.

16 de abril: Las amigas de Debanhi cambiaron su declaración

Tras sospechas de familiares y amigos, las declaraciones de las amigas que acompañaban a Susana se habían puesto en entredicho pues las jóvenes cambiaron la declaración que habían dado al inicio de las averiguaciones.

Andrea Escobar, prima de la chica, terminó de desbaratar la narrativa de las amigas de Debanhi, quienes en primera instancia aseguraron que pretendían jugarle una “broma” a Debanhi, abandonándola en una Quinta, a donde habían acudido a la fiesta.

Sin embargo, poco después la versión cambió. Las jóvenes aseguraron que Debanhi se había comportado agresivamente, por lo que se fueron antes de la reunión. Mandaron a un conductor, pero por causas —aún no esclarecidas— este terminó dejándola sola en el camino.



17 de abril: Fiscalía de Nuevo León le muestra videos a su papá

Mario Escobar, papá de Debanhi Susana, dijo que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León le mostró 15 vídeos que alimentaron sus esperanzas de encontrar viva a su hija.

18 de abril: Debanhi habría pedido ayuda en una empresa de transportes

Después de bajarse a la mitad de la carretera, Debanhi cruzó hacia el otro lado de la vialidad, luego de recorrer 20 metros hasta una empresa de transportes de carga de nombre Alcosa, lugar al cual entró por su propio pie pero nunca fue captada saliendo.

Se presume que la joven acudió al lugar para solicitar ayuda después de su misterioso descenso del taxi por aplicación, pero no se sabe por quién fue atendida después de que entró al lugar.

19 de abril: Catean empresa de transportes y un departamento por Debanhi

Las autoridades del estado realizaron cateos en un domicilio particular y una inspección en una empresa, en busca de pistas sobre el paradero de Debanhi Susana Escobar, pero en ambos casos los resultados fueron negativos.

Primero realizaron un cateo en “Transportes Internacionales Alcosa”, sin embargo no surgieron más detalles que ayudaran a la búsqueda.

Después catearon el condominio lateral número 18 planta baja de la Unidad Habitacional Condominios Constitución en el primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, el resultado fue negativo.

20 de abril: Catean pozo y terreno baldío

El miércoles autoridades catearon un pozo que se encuentra en un terreno baldío contiguo al Motel Nueva Castilla, zona de la Carretera a Laredo donde se le ubicó la última ocasión.

Alrededor de las 11:00 horas elementos de la Agencia Ministerial, así como elementos caninos, y personal de Agua y Drenaje iniciaron con las labores de búsqueda en dicho pozo, ya que esa era una de las zonas que les faltaba por checar.

La tarde de ese miércoles Mario Escobar, padre de la joven desaparecida, informó que estuvo en la Fiscalía analizando las imágenes y volvió a ver a su hija en vídeos. Durante el análisis de nuevos vídeos de cámaras de seguridad, autoridades y familiares volvieron a ver a Debanhi cuando caminaba por la carretera a Laredo el día de su desaparición.

"Sí, sí la hemos vuelto a ver. Se aprecia Debanhi y se está analizando todo lo que de alguna manera detonó que, pues desapareciera", dijo.

21 de abril: Encuentran el cuerpo que sería de Debanhi

A solicitud de Mario Escobar, padre de la joven, se sumó a las tareas para la localización un equipo de la Comisión Nacional de Búsqueda, encabezado por la titular del organismo, Karla Quintana Osuna. La noche de ese mismo jueves, personal de la Fiscalía de Nuevo León llevó a cabo un operativo en el que localizaron un cuerpo en una zona aledaña al Hotel Nueva Castilla, en una cisterna, aunque aún no pueden determinar si se trata de Debanhi.

22 de abril: Confirman hallazgo y causa de la muerte de Debanhi Escobar

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció al Gobierno de Nuevo León el apoyo de la Federación en la investigación de la desaparición de la joven.

Mario Escobar, el papá de Debanhi, lanzó un reclamo muy fuerte a la autoridad investigadora porque no se encontró a su hija a tiempo, reiteró que él tenía confianza y que no podía creer que no hayan visto las pistas si catearon el motel cuatro veces. Además reconoció que el cadáver hallado en la cisterna es el de su hija y argumentó que el principal sospechoso para él es el taxista y que desconfía de las versiones de cómo su hija llegó al motel.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que el cuerpo encontrado en la cisterna de un motel, es el de la joven Debanhi Escobar. Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal estatal de Nuevo León, señaló que la Debanhi murió por una contusión profunda de cráneo, lo que habría sido la causa del deceso.

Horas antes, Aldo Fasci, secretario de seguridad pública de Nuevo León, calificó la búsqueda de Debanhi Escobar como una “falla humana masiva” por parte de todas las autoridades involucradas.

23 de abril: El último adiós a Debanhi Escobar

Alrededor de 70 asistentes (entre familiares y amigos) se dieron cita en la capilla ubicada sobre avenida Constitución para despedir a la joven de 18 años. Mario y Dolores, padres de Debanhi Escobar, decidieron sepultar a su hija en el municipio de Galeana, al sur del estado.

Momentos antes los padres de la joven solicitaron que se amplíe la investigación sobre la muerte de su hija e incluso, de ser necesario, se realice una segunda autopsia, porque hay muchas inconsistencias y ellos tienen la certeza de que Debanhi fue asesinada.

Filtran vídeos de Debanhi ''pidiendo ayuda''

Se filtró de vídeo que muestra los últimos momentos de Debanhi con vida, y en el que se evidencia que presuntamente la joven intentó pedir ayuda, pero nadie le respondió. En el clip aparece Debanhi Escobar acercándose a las instalaciones de la compañía Alcosa para luego caminar con rumbo al Motel Nueva Castilla, donde fue localizado su cuerpo sin vida.

24 de abril: Padres de la joven revisan nuevos vídeos

Mario Escobar y Dolores Basaldúa, padres de Debanhi Escobar, revelaron que tuvieron acceso a dos nuevos vídeos en los que se ve que su hija entró sola a un inmueble no especificado. Acompañados del Gobernador Samuel García, los padres de Debanhi estuvieron en la Fiscalía General de Justicia, en donde revisaron nuevo material. Mario Escobar indicó que con la evidencia encontrada la Fiscalía de Feminicidios tomará la investigación.

El papá de Debanhi habló sobre los vídeos que más temprano le presentó la fiscalía a él y a su esposa. También aseguró que en uno se ve una confrontación antes de la desaparición de su hija y que una de las amigas de la joven le jaló el cabello de forma agresiva.

Marchan en México para pedir justicia por Debanhi

Miles de mujeres protestaron este domingo en diversas marchas para exigir justicia por el presunto feminicidio de Debanhi Escobar y desapariciones de mujeres. En Mérida, en la Plaza Grande, más de 200 personas sumaron su voz para exhibir este y otros casos, además de visibilizar la violencia contra la mujer y pedir justicia.

25 de abril: Aseguran el motel donde hallaron el cuerpo

Las autoridades de la Fiscalía de Justicia del Nuevo León aseguraron el motel Nueva Castilla, donde estaba el cuerpo en una cisterna. La Fiscalía Especializada en Feminicidios solicitó el aseguramiento del centro de hospedaje como parte de las investigaciones y hoy amaneció acordonado y custodiado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

El padre de Debanhi Escobar, concedió una entrevista a Azucena Uresti, de acuerdo con su relato, la autopsia la realizaron los peritos de la Fiscalía local en el Servicio Médico Forense. El fue trasladado sin que los padres estuvieran presentes, por estas inconsistencias prefirió buscar apoyo externo que lo ayudara a esclarecer las causas de muerte. Indicó que se ejecutaron otras dos autopsias. Una de una forense de la Comisión Nacional de Búsqueda y otra que hizo un perito externo.

26 de abril: La Fiscalía halla el celular de Debanhi y lo investiga

Las autoridades de Nuevo León ya tienen un nuevo elemento que podría ayudar a esclarecer el caso de la muerte de Debanhi Escobar: su teléfono celular. Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público de Nuevo León, señaló que el móvil estaba en la misma cisterna donde se encontró el cuerpo de la joven.

Revelan presuntas imágenes de acoso a Debanhi

Nuevas imágenes que se filtraron a un medio de televisión nacional revelan el momento del acoso de un chofer de Didi a la joven Debanhi Escobar, cuya desaparición y muerte en Nuevo León causaron conmoción en el país. De acuerdo con Milenio, las imágenes en exclusiva a las que tuvo acceso "Azucena a las 10" permiten ver cuando el conductor contratado para llevar a Debanhi extiende su brazo derecho a la altura del pecho de la joven.

27 de abril: Chofer de Didi y las amigas de Debanhi dan su versión de los hechos

Juan David Cuellar, el taxista que presuntamente dejó a Debanhi en la carretera y tomó lo que sería la última fotografía de la joven con vida, dijo que llevó a Debanhi y a dos de sus amigas a una fiesta mediante el servicio de aplicación, posteriormente le pidieron su número para que las recogiera más tarde cuando salieran. Aseguró que al llegar a la carretera ella le pidió bajar, por lo que entonces tomó la fotografía para avisarle a su amiga lo que había pasado.

Sarahí e Ivonne, las amigas de Debanhi Susana Escobar aseguraron en entrevista que la joven se puso muy mal y agresiva durante la fiesta y que no quería ayuda de nadie, que pedía que la dejaran sola. Sarahí relató que ella se hizo amiga de Debanhi apenas hace cuatro meses y salían a fiestas desde marzo. Ivonne dijo que ella trabajaba con Sarahí y conoció a Debanhi esa noche.

La periodista Azucena Uresti reveló vídeos del caso Debanhi, según lo presentado las jóvenes fueron a una tienda de conveniencia en la que compraron una botella de vodka, refrescos y vasos desechables. Se puede ver a la joven salir corriendo, mientras es perseguida por un joven que intenta retenerla.

Se ve llegar nuevamente al Didi y Debanhi se sube en la parte trasera del vehículo. La periodista mostró otras imágenes en las que se puede ver a la joven en el asiento del copiloto.

Además Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, fiscal de Nuevo León, informó que destituyeron a la persona encargada de la Fiscalía de Personas Desaparecidas y del fiscal Antisecuestros por filtrar los vídeos.

En las fosas donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Debanhi también se hallaron diversos objetos y artículos que probablemente pertenecían a la joven. Los objetos eran: un par de tenis de color negro con blanco, una bolsa de dama en color negro, con un recipiente de plástico en color rojo, un brassiere en color blanco con aspecto sucio, dos piezas de tela color beige de aspecto sucio y un cubre bocas en color negro y blanco, entre otros.

En los días posteriores no circuló información oficial, sin embargo, se dieron a conocer teorías basadas en los vídeos difundidos sobre la joven y sus amigas.

2 de mayo: Interrogan al conductor del auto que abordó

Se informó que la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer realizó un interrogatorio al conductor del automóvil que llegó al motel Nueva Castilla la noche en que desapareció Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.

Sin embargo, la Fiscalía no informó quién es la persona, no solo en cuanto a su nombre, incluso a si se trata de un hombre o de una mujer; tampoco ha señalado si en su testimonio confirmó o no si la persona que subió a su auto era o no Debanhi.

Mario Escobar afirmó que la necropsia que realizaron de manera priva sobre el cuerpo de su hija tiene muchas diferencias con la que realizó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, esto podría indicar que la joven no murió por accidente.

El padre de la joven acudió el lunes a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer, en compañía de sus abogados y su esposa, donde entregó el dictamen que realizaron de manera particular. Esperan que el mismo sea comparado con los resultados que arrojó la necropsia realizada por el médico forense estatal.

3 de mayo: Mario Escobar manda mensaje a las amigas de Debanhi

El padre de Debanhi Escobar, mandó un mensaje a las amigas de su hija, Sarahí e Ivone. Don Mario pidió a las jóvenes que digan la verdad y que no tengan miedo. Además mencionó que espera tengan una larga vida.

''Y que Dios las bendiga, que digan la verdad, si se sienten amenazadas, pues que lo hablen", señaló el padre de Debanhi.

5 de mayo: Hallan credencial a nombre de Debanhi Escobar

Este día las autoridades de Nuevo León reportaron que localizaron una credencial de Debanhi en una jardinera de Monterrey, lo que podría dar nuevos indicios que lleven al esclarecimiento de los trágicos hechos.

La credencial localizada corresponde a la de los servicios médicos del SNTE, a nombre de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa. El sitio donde hallaron el documento oficial se localiza cerca de un departamento de los Condominios Constitución que catearon el pasado 19 de abril.

7 de mayo: Revelan evidencias en vídeos de Debanhi

Al caso de Debanhi Escobar se suma la filtración de una imagen en la que se revela la aparición de una camioneta blanca, entrando momentos después de que se registró el ingreso de Debanhi al motel Nueva Castilla.

De acuerdo con los documentos filtrados de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Nuevo León se detalló que una camioneta de la marca Chevrolet con placas EX 68-958 ingresó al motel Nueva Castilla cinco minutos después que Debanhi. El vehículo fue captado por las cámaras 1 y 2 instaladas en la entrada y salida del inmueble.

8 de Mayo: Madre de Debanhi hace su primera declaración

Por medio de un video de YouTube Dolores Bazaldúa dirigió varios mensajes a la sociedad, entre los cuales destacó la razón por la que no aparece ante los medios.

''El no aparecer en cámaras no quiere decir que dejo de ser la mamá Debanhi. Simplemente siento mucho dolor''.

10 de mayo: Vuelven a catear el motel Nueva Castilla

A más de 15 días del hallazgo del cuerpo de Debanhi, las autoridades realizaron un nuevo cateo al inmueble a fin de realizar levantamientos topográficos en el área de alberca y cisterna, además de llevar a cabo la fijación de indicios en una habitación específica del inmueble, esto a petición de Mario Escobar.

11 de mayo: Hallan más cámaras en el Motel, ninguna de la cisterna

En un vídeo el padre de Debanhi dio a conocer que se encontraron más cámaras de seguridad al interior del Motel Nueva Castilla. Posteriormente dijo en entrevista detalló que se contabilizaron 15 cámaras dentro del inmueble, las cuales apuntan al interior del Motel, pero ninguna daba a la zona de cisternas, lugar donde se realizó el hallazgo del cuerpo.

12 de mayo: Reclasifican el caso de Debanhi: Es feminicidio

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, dio a conocer que se obtuvo la reclasificación del delito de desaparición por el de feminicidio, y se ha estrechado la colaboración con la fiscalía especializada en este tipo de delitos para agotar hasta el último punto en la línea de investigación, siguiendo el protocolo marcado.

El diario EL PAÍS filtró los resultados de la autopsia de Debanhi, donde se detalla que la joven fue asesinada y sufrió abuso sexual antes de morir.

En el dictamen solicitado por Mario Escobar, padre de la joven de 18 años, se señala que fue golpeada varias veces con un «agente contundente» en la cabeza y murió antes de llegar al tanque de agua. ''Se trata de una muerte violenta homicida'', concluye el texto. Y el cadáver presentó ''huellas de una relación sexual violenta''.

13 de mayo: AMLO se reúne con los padres de Debanhi

El presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los papás de Debanhi Susana Escobar, cuyo cuerpo hallaron en la cisterna del motel Nueva Castilla, y se comprometió a que el caso no quede impune.

19 de mayo: Confirman un tercer peritaje del caso

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad federal señaló ese día que esperaban realizar un tercer análisis técnico para determinar qué causó la muerte de la joven. Aseguró que esta medida busca fortalecer las indagatorias y ayudar a esclarecer qué ocurrió con Debanhi.

29 de Mayo: Exhumarán cuerpo de Debanhi

Ricardo Mejía Berdeja dio a conocer que el 21 de mayo se llevó al cabo una reunión interinstitucional en el Instituto de Ciencias Forense del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México sobre el caso de Debanhi.

En dicha reunión, se determinó que la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León solicite a un juez de control la exhumación del cuerpo de la joven para homologar criterios forenses sobre la causa de su muerte.

26 de Mayo: Catean cuarto de Debanhi Escobar

A más de 40 días de la desaparición de Debanhi Escobar, su padre Mario Escobar reveló en su canal de YouTube que agentes ministeriales catearon la recámara de su hija.

El padre de la joven consideró que esto es una negligencia debido a que lo debieron hacer desde que se reportó la desaparición de su hija, la madrugada del 9 de abril.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León no ha revelado qué fue lo que incautaron de la recámara de la joven.

16 de Junio: Confirman fecha para exhumar cuerpo de la joven

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública (SSPC), dio a conocer que será hasta el 30 de junio cuando realicen la exhumación del cuerpo, porque el perito forense internacional está enfermo de Covid; sin embargo, el experto ya ha estado estudiando el caso en México y regresará a nuestro país para la exhumación.