Claudia Sheinbaum tiene Covid-19 por segunda vez, ¿con quiénes se reunió?

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.- Un año y 8 meses después de que se contagió por primera vez de coronavirus, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de nuevo dio positivo a Covid-19.

Claudia Sheinbaum da mensaje en Twitter porque tiene Covid-19

Sin embargo, en un mensaje en Twitter, la jefa capitalina señaló: "Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse".

La primera vez que dio positivo a Covid-19 fue el 27 de octubre de 2020, cuando afirmó que no tuvo síntomas graves y se ausentó de sus actividades presenciales por poco más de una semana.

¿Qué actividades realizó Claudia Sheinbaum?

La mandataria tuvo varis actividades recientes: El sábado 11 de junio recorrió diversos transportes de Ciudad de México. Incluso fue cuestionada en redes sociales, pues en un momento no utilizó cubrebocas en el Metro.

El domingo 12 junio asistió al multitudinario evento organizado por Morena en Toluca, Estado de México, donde estuvo presente Mario Delgado, dirigente del partido; Adán Augusto, secretario de Gobernación, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, así como cientos de militantes.

Al día siguiente dio una conferencia de prensa acompañada del secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, y sostuvo diversas reuniones privadas.

Covid-19: Claudia Sheinbaum estuvo con estudiantes en una escuela

El martes 14 acudió a la Secundaria Técnica Número 63 "Melchor Ocampo", del Centro Histórico, donde se reunió con más de una decena de estudiantes para anunciar que tendrán internet gratuito en las escuelas.

También sostuvo un encuentro con el titular del Instituto del Deporte, Javier Hidalgo; los secretarios de Gobierno, Martí Batres, y de Movilidad, Andrés Lajous; y el titular de la ADIP, José Antonio Peña Merino. En algunos eventos no utilizó cubrebocas.

Mensajes de Ebrard y Ricardo Monreal a Claudia Sheinbaum

Varios personajes de la política, en especial funcionarios y miembros de Morena, enviaron en redes sociales mensajes de apoyo a Claudia Sheinbaum, entre ellos el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en el Senado.

Ebrad escribió: "Pronta recuperación y ánimo Claudia!!", mientras que Monreal confirmó estar enterado del contagio de Covid de la jefa de Gobierno, afirmando que Sheinbaum está trabajando de manera remota:

"Tuve conocimiento de que la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, se encuentra trabajando vía remota tras su contagio de COVID-19. Le deseo pronta recuperación; nuestra ciudad la necesita", escribió.