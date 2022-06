Activistas llaman al veganismo para frenar la crueldad en México

Comparta este artículo

MÉXICO (EFE).— Semidesnudos y con un “performance” que consistía en un montaje de supuestos cadáveres en el centro histórico de Ciudad de México, activistas de la organización PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) protestaron ayer sábado contra la crueldad hacia los animales.

“Que tu plato no sea una escena del crimen”, se podía leer en una pancarta que protagonizó la protesta.

Con la apariencia de la escena de un crimen, los activistas de PETA Latino y Animal Héroes se tendieron en el suelo simulando estar muertos junto a siluetas dibujadas y con forma de ovejas, cerdos, peces y vacas.

Los activistas mostraron “cómo los animales sufren y mueren en la industria de la carne”, y ofrecieron datos sobre la muerte de distintas especies.

“Millones de cerdos fueron asesinados en megagranjas industriales en 2021 y los peces son asesinados por asfixia o cortándoles las branquias mientras aún están conscientes”, explicaron durante el “performance”.