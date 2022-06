Reconocido chef mexicano ''balconea'' a influencer que le pidió comida gratis

Comparta este artículo

MÉXICO.- El chef mexicano Edgar Núñez exhibió en redes sociales a la influencer Manuela Gutiérrez tras solicitar comida gratis. El hecho dio pie a un debate entre quienes aplaudieron la acción y otros que mencionan que no eran formas de proceder.

El restaurante Sud 777, ubicado en la posición 15 de los Latin America’s 50 Best Restaurants, no es un sitio que requiera el trabajo con ''influencers'' que trabajan mediante intercambios (productos/servicios a cambio de publicidad), por lo cuál es de esperarse que Edgar Núñez rechazara la propuesta.

Este lunes los dos implicados anunciaron que realizarán vídeos en vivo en sus cuentas de Instagram para hablar de lo ocurrido.

Edgar Núñez expone a la influencer Manuela Gutiérrez

Sin embargo, en sus redes sociales, el reconocido chef Edgar Núñez publicó una captura de pantalla donde se aprecia la breve ''conversación'' que tuvo con la joven identificada como Manuela Gutiérrez.

“Y en mi gustada sección; ‘gorrones internacionales’ les dejo a Manuela #BuenasTardesATodos (con una cuarta parte de mis seguidores)”, expresó Núñez.

En la imagen se observa que la joven le dijo al chef: “Me encantaría saber si es posible realizar un canje publicitario, en donde los recomiende y muestre sus servicios en mi Instagram, a cambio de comida”. Mientras que la respuesta del mexicano fue una serie de risas.

El hombre comentó que es muy común que le hagan para obtener comida gratis a cambio de '‘publicidad’', que en este caso señaló sería innecesaria, pues la instagramer tiene menos seguidores que él. Además afirmó también comentó: “Me sorprende que no me haya pedido que fuera por ella al aeropuerto” y que “no sabía que tragar gratis era trabajar”.

Manuela Gutiérrez cuenta con 65.7 mil seguidores en Instagram.

En redes sociales algunos usuarios afirman que estuvo bien que la exhibiera y opinaban que la joven solo quería ‘comida gratis’, otros dijeron que no era necesario responderle de esa manera y mucho menos exhibirla.

¿Quién es el chef Edgar Núñez?

Edgar Núñez es un chef de México que se especializa en cocina vegetal mexicana. Es reconocido como uno de los mejores cocineros mexicanos, de acuerdo con Larousse Cocina, donde se detalla que Núñez se formó como discípulo del chef Olivier Lombard, quien lo acercó a la Academia Culinaria de Francia.

Promueve de la cocina mexicana moderna, integrante fundador de la Asociación Mexicana de Food Trucks, donde creó tres proyectos: Barra Vieja, Burger Lab y Rostice´. También forma parte de la Academie Culinaire de France y del Colectivo Mexicano de Cocina AC.

En 2016 abrió el restaurante Comedor Jacinta, en Polanco (Ciudad de México) donde se encuentran recetas cotidianas mexicanas de todas las épocas, la describe como una “fonda de barrio” donde recrea platillos de su infancia.

También es propietario de Sud 777, en Jardines del Pedregal, también en la Ciudad de México, uno de restaurantes más prestigiosos del país, se encuentra en la posición número 12 en el ranking más reciente de Latin America’s 50 Best Restaurants, mientras que está en la posición 64 del conteo The World’s 50 Best Restaurants.