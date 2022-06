Tren Maya. Director del INAH invita a espeleólogos a cooperar en las investigaciones

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— Este martes, en la habitual conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participó Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En su intervención, el director del INAH aseguró que el salvamento arqueológico en la ruta del Tren Maya está siendo cuidado, estudiado, resguardado y puesto en valor.

También dijo que se cuenta con una inversión de 248 millones de pesos destinados al salvamento arqueológico y con 4,906 millones destinados al Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza) y a los Centros de Atención a Visitantes (Catvis).

Con el apoyo de diapositivas y de un video, el funcionario explicó cuál ha sido el trabajo del Instituto en cuanto al salvamento durante la construcción del Tren Maya.

Diferencias entre el tramo 3 y el tramo 5

Diego Prieto dijo que la mayor cantidad de vestigios arqueológicos está en el tramo 3, mientras que en el tramo 5 la "dificultad" está en las tres ocasiones en las que ha cambiado el trazo de la obra.

Prieto subrayó que, “este tramo no presenta densidad de vestigios arqueológicos, efectivamente lo que sí presenta es un conjunto de cuerpos de agua y cuerpos cavernosos que debemos cuidar".

El director del INAH dijo que por el momento no han determinado si por los vestigios sería necesario cambiar la ruta, "ya lo estaremos considerando nuevamente en el momento en que se retome la obra, se retome el trabajo", ya que debido a diversos amparos la obra fue suspendida.

”Y agregó que el Instituto sí se adelanta en cuanto a conservación, “por eso les acabo de señalar que hay un conjunto de oquedades, de cenotes y de cuerpos cavernosos que estamos cuidado y en el momento en que las obras se lleven adelante se verá si es preciso hacer algún ajuste, por lo pronto en los tres tramos que nos han señalado hemos establecido en donde tenemos que hacer investigación y cuidado de los vestigios, y en los tres tramos hemos identificado cuales son los puntos de alerta que tenemos que encontrar soluciones adecuadas".

”Esta vez su participación se centró más en los trabajos de mejoramiento de las 21 zonas arqueológicas de entre las 45 que están a lo largo y ancho de la ruta del Tren Maya.

Por otra parte, diversos medios publicaron este día información que ofreció el espeleólogo Octavio del Río, a través de una entrevista, en la que señala que el INAH debe frenar el trazo del Tren Maya en el tramo 5.

El experto señaló que el INAH tendría que proponer cambiar el trazo del tramo 5 Sur debido al trabajo que implica la investigación arqueológica subacuática en el sistema de ríos, cuevas, cenotes y rehoyadas en la península de Yucatán.

Del Río señaló que "Realmente no hay tiempo para poder hacer una investigación adecuada, metodológicamente puntual, sistemática enestos lugares. Además de que no tienen la experiencia, no tienen las capacidades ni el personal, ni los recursos humanos para poder hacer este tipo de exploraciones en estos lugar".

Octavio del Río, arquitecto con especialidad en arquelogía subacuática por al Escuela Nacional de Antropología EHistoria (ENAH), puntualizó, "No es prudente poner en riesgo estos vestigios. El INAH tiene todos los elementos para detener el trazo por ahí, por arriba de estos sistemas subterráneos. Queda muchísimo todavía ahí adentro".

Experto dice que INAH debe cambiar el trazo del tramo 5

“El Presidente nos ha instruido para que además de los trabajos e investigación de salvamento arqueológico, hagamos una labor para el mejoramiento de las zonas arqueológica que seguramente verán incrementada la cantidad de visitantes que lleguen a estas zonas y que por lo tanto puedan tener servicios adecuados para que su experiencia de visita sea aleccionadora, edificante y educativa".

Sin embargo, dijo que han encontrado 458,730 fragmentos de cerámica, desde el tramo 1 hasta el tramo 5, “hemos encontrado 405 vasijas completas, en proceso de análisis y restauración, hemos ubicado del tramo 1 al 5, 23,778 estructuras inmuebles, pueden ser cimientos, plataformas, basamentos piramidales, o caminos (sacbé), 23,778 estructuras que han sido registradas y georreferenciadas".

Señaló también que han ubicado 373 enterramientos humanos, algunos en superficie y algunos también sumergidos en cuevas o cenotes, “hemos ubicado 1,334 bienes muebles diversos, entre cerámica, metates, lítica y bienes relativamente completos, 775 rasgos naturales asociados a contextos cuevas, pozos, cenotes o estructuras para siembra o canalización de aguas".

El INAH invita a los espeleólogos a colaborar

Ante los comentarios del espeleólogo Del Río, Diego Prieto dijo en la mañanera, "Invitar a Octavio y a todos los espeleólogos a que platiquemos allá. Nuestro director en Quintana Roo, Margarito Molina ha estado permanentemente en comunicación con los espeleólogos para que nos ayuden, sin duda alguna,a la investigación y el cuidado de los vestigios que pueden aparecer en cuerpos cavernosos, en cenotes, en oquedades, que son característicos de esta parte oriental de la península de Yucatán.