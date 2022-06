Reciente reforma en Baja California Sur cancela casos

Comparta este artículo

LA PAZ (El Universal).— El procurador de Baja California Sur, Daniel de la Rosa, confirmó que existen 53 carpetas de investigación abiertas en los últimos cinco años por el delito de aborto en la entidad, que serán cerradas tras la reforma para la despenalización.

El funcionario comunicó que si bien de 2018 a 2022 se abrieron estas carpetas de investigación, únicamente se judicializaron cinco en total: tres resultaron sobreseídas, una se encuentra pendiente de desahogo de audiencia y otra más concluyó por cumplimiento de medida, toda vez que el juez impuso asistir a “tratamiento psicológico”.

De la Rosa Anaya declaró que, a la fecha, ninguna mujer se encuentra imputada ni procesada en prisión preventiva. Al respecto de los impactos de la reforma local concretada el 2 de junio, por la que se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación, el procurador estatal manifestó que ello resultará en el no ejercicio de la acción penal.

“Lo que nos posibilita la reforma es que todas esas denuncias van a cerrarse con un no ejercicio de la acción penal y no habrá ningún tipo de persecución al no estar configurado el delito”, puntualizó el funcionario.

Reiteró que se procederá a cerrar todas las carpetas de investigación abiertas en la materia. “Ya se estableció la reforma en este sentido y se hará un ejercicio por atipicidad, porque no se configura ya el delito. Es lo que procede legalmente”.

La reforma entró en vigor el martes 14 de junio y establece en la Ley de Salud de Baja California Sur, en su artículo 62, que “las instituciones deberán proceder a la interrupción del embarazo en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos permitidos en el Código Penal y en la NOM-046-SSA-2005, cuando la mujer interesada o persona con capacidad de gestar así lo solicite”.

Las peticiones para la interrupción del embarazo deberán atenderse y la institución de salud del gobierno estatal efectuarla en un término no mayor a cinco días contados a partir de que se presente.