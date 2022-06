Esposo de Yrma Lydya revela por qué le quitó la vida; ella lo había denunciado por violencia

Comparta este artículo

Yrma Lydya, cantante mexicana que murió a manos de su esposo, el abogado Jesús Hernández, era una joven de 21 años de edad con un talento nato para la música. Formaba parte del elenco de "GranDiosas" al lado de Dulce, Alicia Villareal, Maria Conchita Alonso, Ángela Carrasco, entre otras, y apenas estaba haciendo una carrera.

Ahora, a 24 horas de su fallecimiento, Jesús Hernández reveló a las autoridades los motivos que lo llevaron a dispararle en tres ocasiones dentro del restaurante Suntory en la colonia Del Valle.

Esposo de Yrma Lydya confiesa por qué le disparó

Según la información que se dio a conocer en los medios de comunicación, Jesús "N", de 79 años de edad, llegó al restaurante Suntory acompañado de su chofer Benjamín "N" de 46 años para una comida con unos clientes a los que asesoraba.

De acuerdo a lo que reveló la Fiscalía, el esposo de Yrma Lydya declaró que la cantante llegó al lugar aproximadamente a las 4:30 pm y en ese momento las personas que estaban con el abogado se retiraron. Asimismo, aseguró que los celos e infidelidades de ella habrían sido la causa de una fuerte discusión entre ambos y eso lo llevó a tomar la decisión de quitarle la vida.

Además, también aseguró que se sentía como un "sugar daddy", pues ella siempre le pedía fuertes cantidades de dinero y eso ya lo tenía "harto".

Para terminar con la discusión, Jesús ‘N’ sacó un arma y disparó en al menos tres ocasiones, dos en el tórax y uno fue directo a la cabeza de Yrma Lydya.

El abogado Jesús ‘N’ aseguró que el arma que portaba era para su seguridad y confesó que en su casa tenía más varias, todas presuntamente bien registradas para portarlas y usarlas.

El titular de la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), Omar García Harfuch, dio a conocer en sus redes sociales que aunque el esposo de Yrma Lydya y su chofer intentaron huir tras quitarle la vida, la policía capitalina logró detener a ambos, pues a Benjamín "N", se le investiga porque algunos testigos revelaron que fue él quien le entregó el arma al victimario.

Por su parte, el auto en el que se transportaban, un BMW color negro, con placas de circulación 99E-494, registrado con el nombre del agresor, quedó a disposición de las autoridades y se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio.

Yrma Lydya habría denunciado a su esposo por violencia

De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, Yrma Lydya inició una carpeta de investigación en la Fiscalía de la Ciudad de México por violencia familiar en contra del abogado Jesús Hernández Acocer desde diciembre del 2021.

Según lo que declaró en ese momento fue que Jesús “N” le había apuntado con una pistola en la cabeza, y el pasado 23 de junio fue asesinada dentro del restaurante Suntory ubicado en la colonia Del Valle de la Ciudad de México.

“Al estar junto a la taza del baño (en su domicilio) saca una pistola que siempre trae en su bolsa de mano que él siempre carga, la cual empuña con su mano derecha y me pone el cañón de la pistola en la frente y me dice que me quiere matar, y después me la quita y me da un golpe con ella en la cabeza”, se lee en la declaración de Yrma Lidia.

Las agresiones comenzaron la noche del 19 de diciembre, alrededor de las 10:00 pm. Yrma Lydia acudió con su esposo Jesús Hernández Alcocer, de 79 años, al Charco de las Ranas, restaurante ubicado en Periférico sur. Allí, el hombre comenzó a golpearla y a llamarla “prostituta y golfa”, según la declaración.

Al llegar a su domicilio, en la misma colonia, Lydya narra que su esposo le escupió, la encañonó con una pistola, la pateó e intentó ahogarla en el jacuzzi. La joven intentó pedir ayuda a los trabajadores de la casa, pero fue alcanzada de nuevo por Jesús Hernández.

“Me vuelve a jalar del cabello por la parte de atrás y me lleva junto a la cama y toma de su buró una pistola de toques la cual me pone en el estómago y la acciona y me empieza a dar toques, mientras me decía ‘ojalá que te mueras’”,

Yrma Lydia Gamboa Jiménez y Jesús Hernández Alcocer se casaron el 27 de mayo de 2021 y se divorciaron cuatro meses después por la violencia que la joven vivía, de acuerdo con su testimonio.

La pareja se volvió a casar en noviembre de ese año e Yrma volvió a ser agredida física, verbal y sexualmente, sin embargo, cuenta que no denunció los hechos porque Hernández Alcocer le aseguró que las autoridades no le harían caso.

“Me decía que no me iban a hacer caso ya que es una persona muy poderosa y tiene amistad con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y con varios jueces y magistrados”, declaró

También cabe mencionar que Jesús “N”, esposo de Yrma Lydya, ya había sido demandado al menos dos veces en Estados Unidos por fraude, extorsión y presentación judicial falsa.

De acuerdo con información, el abogado también participó en el equipo legal del ex obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, cuando éste fue acusado de fraude por simular un préstamo de 130 millones de dólares. Pues cuando ganó el caso en 2011, Jesús “N” apareció en las fotos en las que se les vio celebrando supuestamente en el mismo restaurante Suntory.

De igual manera se dio a conocer que el licenciado es hermano del comandante fallecido Luis Fernando Hernández Alcocer, detenido en el 2000 por el secuestro de dos personas.

Yrma Lydya y su esposo firmarían su divorcio el día que falleció

De acuerdo a las investigaciones sobre el feminicidio de Yrma Lydya el pasado jueves 23 de junio en el restaurante Suntory, revelaron que ella y su esposo, Jesús Hernández, supuesto abogado, estaban por firmar su divorcio y a raíz de eso fue que se dio una fuerte discusión, lo que llevó al agresor a dispararle en repetidas ocasiones.

Lo anterior quedó asentado en la carpeta de investigación abierta por el delito de feminicidio, señalaron fuentes de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Se dio a conocer que el arma de fuego con la que el abogado Jesús Hernández Alcocer le disparó a Yrma Lydia, no fue presentada ante el Ministerio Público de la Fiscalía capitalina, por lo que se investiga su paradero.

Las versiones sobre la muerte de Yrma Lydya

Pese a que ya salieron a relucir las primeras declaraciones del esposo de Yrma Lydya, las autoridades no han dado a conocer de manera oficial los motivos del fallecimiento de la cantante, sin embargo, algunas versiones que circulan en redes sociales indicaron que los comensales del restaurante en el que se encontraban vieron a la pareja discutir minutos antes del terrible acontecimiento.

Otra versión señaló que la discusión se habría desencadenado porque Yrma Lydya descubrió que la estaba engañando con otra mujer, y decidió ir a Suntory para confrontarlo.

También indicaron que Yrma Lydya se enteró de que su esposo se encontraba en dicho restaurante con una bailarina en un baile “privado”, esto dentro de una sala alejada de la mayoría de los comensales, por lo que de igual manera, habrían tenido una discusión.

Además, Nieto afirmó que de acuerdo con las investigaciones, la cantante Yrma Lydya descubrió a su pareja con una bailarina en su despacho, lo cual desató una gran pelea que terminó con el feminicidio de Yrma en el lujoso restaurante

La última canción que interpretó Yrma Lydya antes de morir

La agrupación los Herederos del Bolero recordaron la última canción que interpretó Yrma Lydya, un día antes de ser asesinada por su esposo Jesús Hernández de 79 años de edad.

A través de su perfil de Facebook, el grupo publicó un video en el que tocaron una canción con Yrma Lydya, quien entonó la canción de "Mucho Corazón" de la compositora mexicana Ema Elena Valdelamar.

"Hoy recibimos una llamada con la lamentable noticia de que la querida cantante de música ranchera y amiga Yrma Lydya con tan solo 21 años de edad perdió la vida hace unas horas a consecuencia de un arma de fuego esta noche de jueves.

Tuvimos la oportunidad de conocerla y cantar con ella el día de ayer en una reunión laboral dónde planeábamos algunos proyectos próximos a realizar. Mandamos un fuerte abrazo a su familia con todo nuestro corazón. Descansa en paz amiga Lydya", se lee en la publicación.