CIUDAD DE MÉXICO.— La muerte de Yrma Lydya ha provocado gran conmoción e indignación, por lo que sus fans y colectivos feministas exigen a las autoridades se haga justicia y se realice la investigación oportuna para esclarecer su muerte, asimismo, piden ejercer un castigo al abogado Jesús "N", quien es señalado como el presunto feminicida de la cantante. No obstante, el también esposo de la joven de 21 años, ha asegurado ser inocente y no ser quien asesinó a la integrante de "Grandiosas".

Yrma Lydya. Abogado Jesús "N" niega haber matado a la cantante

Luego de que el abogado Jesús Hernández Alcocer fue detenido la noche del jueves 23 de junio, cuando intentaba escapar tras reportarse la muerte de Yrma Lydya dentro del restaurante Suntory en la colonia Del Valle en la Ciudad de México, el sujeto de 79 años de edad fue presentado ante las autoridades y posteriormente le dictaron prisión preventiva.

El Ministerio Público de la Fiscalía para la Investigación del Delito de Feminicidio, envío el sábado 25 al esposo de la cantante al reclusorio Norte.

Ahora, el abogado Jesús "N", es investigado por haber asesinado con dos tiros en el tórax y uno en la cabeza a su segunda esposa, a pesar de ello, el presunto feminicida de la cantante niega haber matado a su pareja sentimental.

De acuerdo con su declaración rendida ante la Fiscalía de la Ciudad de México, el marido de la cantante señaló que él no le disparó a su esposa e incluso mencionó quienes podrían estar detrás del móvil en el que la joven de 21 años perdió la vida.

En un principio, la prensa indicó que la razón del asesinato de la cantante estuvo relacionado con celos; sin embargo, otra filtración indicó que el esposo de Yrma Lydya le quito la vida a la joven. Asimismo se dio a conocer que en al menos dos ocasiones, la cantante habría acudido ante las autoridades por las actitudes violentas de Hernández Alcocer.

Yrma Lydya. ¿Por qué el abogado Jesús "N" habría matado a la cantante? Da su versión

Hasta el momento, el esposo de Yrma Lydya es el principal sospechoso de haberle quitado la vida a la cantante. Pero Hernández Alcocer negó haberle disparado a la cantante de regional mexicano, incluso comentó que él no fue quien portaba el arma, por lo que señaló a terceros.

Pero cabe destacar que existen grabaciones del restaurante ubicado al sur de la Ciudad de México en las que se puede observar imágenes que incriminan al hombre de 79 años, quien es señalado como feminicidio en este caso que ha generado toda clase de reacciones.

Por su parte, El Universal informó que el abogado Jesús "N" habría mencionado que "personas extrañas" fueron las que dispararon en contra de Yrma Lydya; de acuerdo con la versión de Hernández Alcocer querían extorsionar a la cantante.

Yrma Lydya era violentada física y económicamente

De acuerdo con algunos medios de comunicación, la versión del abogado Jesús "N" en torno a la muerte de su esposa, la cantante Yrma Lydya sugiera que la joven habría sido víctima de extorsión, sin embargo, en el programa "De primera mano", el productor de GranDiosas, Hugo Mejuto, contó que la cantante de 21 años no contaba con apoyo económico por parte de su esposo.

“Intuyes que había un problema. Los que conocimos a este matrimonio, bueno, supuesto, porque no me consta que estuvieran casados, había como situaciones de que me confirmaba o me cancelaba y yo terminé diciéndole a Yrma: ‘Yrma, vente a cantar, no pasa nada. No necesitas a nadie, ningún sponsor ni patrocinio ni padrino’”, dijo el productor.

En la misma emisión, la conductora y periodista Addis Tuñón aseguró que Yrma Lydya sufría violencia en su matrimonio, de igual modo, la periodista aseguró ser testigo de esta situación: "Yo lo vi".