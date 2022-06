Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— Sobre la muerte de Yrma Lydya a manos de su esposo, el abogado Jesús "N", sigue surgiendo información de gran relevancia. Ahora se ha dado a conocer que una tercera persona estaría involucrado en el feminicidio de la cantante de 21 años de edad, ¿de quién se trata? Esto es lo que se sabe del presunto cómplice.

Yrma Lydya. ¿Hay un tercer implicado que huyó con el arma? Esto es lo que se sabe

Sobre el asesinato registrado la noche del jueves 23 de junio en el lujoso restaurante Suntory de la colonia Del Valle en la Ciudad de México, se ha reportado que un sujeto identificado como Omar "N", sería el tercer sujeto involucrado en el feminicidio de la cantante de regional mexicano, y quien se habría llevado el arma con la que Jesús Hernández Alcocer disparó en tres ocasiones contra Yrma Lydya.

Asimismo, se dio a conocer que el presunto tercer involucrado en los hechos huyó del restaurante en una camioneta de lujo roja.

Mediante el noticiero de Televisa: "Despierta" con Danielle Dithurbide, se dieron a conocer los vídeos en los que se muestra el recorrido de la camioneta roja en la que presuntamente escapó el sujeto que habría escondido la pistola de la escena del crimen.

Las grabaciones pertenecen a las cámaras del C5 que captaron el paso de la unidad sobre Avenida Magdalena y Pasadena, unos tres minutos después del feminicidio, luego de su paso por distintos puntos de la capital.

Asimismo, la camioneta roja fue ubicada en Jardines del Pedregal, en un fraccionamiento donde fue asegurada por autoridades capitalinas junto con el arma usada en el feminicidio de la joven de 21 años de edad.

Yrma Lydya. Investigan el arma con la que mataron a Yrma Lydya

De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, el arma usada la noche del jueves 23 de junio cuando asesinaron a la cantante Yrma Lydya Gamboa, corresponde a una calibre 40, la cual es conocida como la "mata policías", debido a que pueden atravesar chalecos antibalas.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) investiga la procedencia del arma de fuego con la cual el abogado Jesús Hernández Alcocer mató a la cantante y su pareja sentimental.

La FGJ también analiza los protocolos de seguridad del restaurante Suntory, donde ocurrieron los hechos. Cabe destacar que al momento de ingresar al lugar, al abogado Jesús "N" no le revisaron sus pertenencias, por lo que le permitieron que introdujera el arma al establecimiento, aunque se rumorea que no sería la primera vez que acudía al lugar portándola.

De igual manera, se examina el estatus del guardaespaldas y chofer del abogado Hernández Alcocer, ya que se presume que no tenía el permiso vigente para la portación de armas, lo que sería un agravante.

Como parte de las indagatorias, también se revisa la actividad dentro del restaurante "Suntory" de la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, pues se presume que se faltó a los protocolos de seguridad para con sus clientes.

El esposo de Yrma Lydya amenazó a meseros con su arma; hay vídeo del ataque

Según los testimonios de meseros y personal administrativo del restaurante de lujo Suntory, recabados por las autoridades de investigación de la CDMX, no era la primera ocasión que el imputado introducía armas en ese lugar, el cual visitaba constantemente y siempre pedía un área privada para sus juntas y reuniones con abogados y clientes.

Por su parte, el conductor Lalo Carrillo en un enlace con Gustavo Adolfo Infante para su programa de YouTube contó que habló con algunos empleados del restaurante y éstos le revelaron que cada que el abogado los visitaba presumía su arma, e incluso en algunas ocasiones los llegó a amenazar con ella.

"De hecho, a mí me platicaron que este señor iba mucho a este restaurante... siempre presumía la pistola que traía e incluso cuando pedía de comer, mostraba la pistola a los que te hacen de comer ahí en el restaurante y les decía: 'si te queda mal, ya sabes lo que te va a pasar', y les sacaba la pistola, entre broma y broma, pero sí, siempre jugueteaba con esa pistola", habrían comentado los empleados.

Asimismo, los trabajadores señalaron que existe un vídeo del momento del ataque, el cual ya fue entregado a las autoridades como prueba de lo que sucedió la noche del 23 de junio.

"Decían que era posesivo. Personas que trabajaban en esta cadena me dijeron que no era común que él asistiera con esta chica, era común que asistiera con personas importantes, con otras chicas también... Y me dijeron que hay un vídeo del momento, tomado por parte del restaurante... que ella llegó a reclamarle y de ahí se dio el ataque, y que ese vídeo ya lo tienen las autoridades", puntualizó Lalo Carrillo.

Caso Yrma Lydya: ¿Es legal meter una pistola a un restaurante como sucedió en el Suntory?

En México, según el artículo 10 constitucional, se faculta a todos los ciudadanos a poseer armas de fuego en su domicilio para seguridad y legítima defensa. Sin embargo, la posesión del arma queda restringida al domicilio de la persona, es decir, ningún civil está facultado para transportar un arma de fuego.

Sólo policías acreditados o personal capacitado en el uso de armas de fuego es considerado apto para portar una, incluso si prestan sus servicios de manera privada o en alguna agencia de seguridad privada.

Presentarán pruebas en contra del esposo de Yrma Lydya

Como parte de las pruebas que el Ministerio Público busca presentar el próximo jueves 30 de junio al juez que lleva el caso está el análisis de rodizonato de sodio con los que se demuestra que el abogado accionó el arma calibre 40 para asesinar a su esposa Yrma Lydya de 21 años de edad.

Además, se añadirán una serie de agravantes como la intención de ocultar el arma homicida, e incluso, darse a la fuga.

Cabe destacar que las autoridades constataron que uno de los impactos de bala que recibió la cantante y pareja sentimental del abogado Hernández Alcocer fue de entrada por salida, de la cara hacia la nuca.

Pese a que Jesús "N" se encuentra en el reclusorio Norte, familiares de la joven han externado su preocupación a las autoridades, pues temen que el abogado —al conocer las leyes y "tener influencias"—, pueda evadir la acción de la justicia, o incluso, argumentando "enfermedades", reciba algún beneficio del nuevo sistema de justicia penal, como el seguir el proceso en libertad o desde su casa.