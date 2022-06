AMLO critica a Carmen Aristegui tras entrevista a Labastida Ochoa

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- Luego de que Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara de Diputados, y Francisco Labastida Ochoa, excandidato presidencial del PRI, declararon que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene nexos con el narcotráfico, el titular del Ejecutivo calificó estas declaraciones como "muy corrientes y muy vulgar" y retó a que si tienen pruebas, las presenten pues aseguró que son acusaciones "completamente falsas".

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, el Presidente criticó a la periodista Carmen Aristegui por la entrevista que le hizo a Labastida, quien también dijo en Aristegui Noticias que en las elecciones de 2018 el PRI ayudó a que López Obrador tuviera más votos.

Para entender mejor: AMLO califica acusaciones de Muñoz Ledo como "corrientes y vulgares"

Al cuestionar "con qué autoridad" Labastida dio estas declaraciones a la periodista, el presidente López Obrador expresó: "Y lo que más pena ajena me produce es lo de Carmen Aristegui, la verdad, que también me conoce. Yo no soy Salinas, ni soy Zedillo, ni soy Fox, ni soy Calderón, ni soy Peña Nieto".

Mientras contaba que el expresidente Enrique Peña Nieto actuó apegado a la ley en la elección presidencial de 2018, el presidente López Obrador aprovechó para decir que Aristegui "engañó" como "paladina de la libertad".

"Pero yo estoy aquí por el apoyo del pueblo. Por eso estamos avanzando en la transformación, porque si hubiese yo llegado con el apoyo de grupos de intereses creados no podría yo hacer nada absolutamente"

"Y en el caso de Peña, desde que tomé posesión, públicamente le hice el reconocimiento, esto que estoy aquí ahora sosteniendo, esta gran revelación de Labastida a la paladina de la libertad por un tiempo, que engañó, Carmen Aristegui", expresó el presidente López Obrador.