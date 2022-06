AMLO y su presunta relación con cárteles mexicanos: hechos que han marcado su gobierno

Políticos, periodistas y editorialistas llevan varios días analizando el presunto pacto de la 4T, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el crimen organizado. Sin embargo, el presunto vínculo ya había sido analizado y expuesto en 2020 ante la viralidad y fuerza armada que demostraron los cárteles de la droga en México, pese a la pandemia que recién iniciaba sus estragos en el país.

En agosto de 2020, el nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ocupaba la mayoría de las tendencias de las redes sociales en México, tras revelarse dos vídeos en los que presuntamente el cártel presumía su fuerza militar; al tiempo que mandaba un mensaje contra su primer adversario, José Antonio Yépez “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Porfirio Muñoz Ledo advierte a AMLO que su ''pacto'' no es heredable: ''No necesitan al Presidente''

Durante varias semanas el presidente fue cuestionado sobre su estrategia de seguridad y si se blindarían las ciudades amenazadas o señaladas por dichos cárteles, pero AMLO reiteró estrategia contra el crimen organizado, se adhiere a “el nuevo testamento”, con el que pretende romper con “la herencia de los gobiernos pasados”.

“Nada de declarar la guerra, eso no es solución, ya sabemos lo que ocasiona y siempre se va a proteger a la gente sin olvidar los derechos humanos, sin masacres, sin tortura, con inteligencia, más que con fuerza, y no se va a caer en ninguna provocación”, sentenció el mandatario mexicano entonces.