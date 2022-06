IMCO señala las deficiencias de la nueva refinería

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El desarrollo de la refinería de Dos Bocas, una de las obras insignia de esta administración, se ha caracterizado por la falta de planeación y opacidad, aseguró ayer el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

Señaló que no cuenta con un análisis de costo-beneficio, las obras comenzaron sin una manifestación de impacto ambiental, no se valoraron alternativas más eficientes para incrementar la producción de petrolíferos en el país. Además, no se conocen los verdaderos costos del proyecto.

En un estudio sobre la nueva refinería, que será inaugurada este 1 de julio, el instituto sostuvo que, como consecuencia de la mala planeación del proyecto, la construcción del complejo ha enfrentado sobrecostos.

“La inversión prevista fue de alrededor de 160 mil millones de pesos (mmdp) –8 mil millones de dólares (mmdd)– sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido un sobrecosto de entre 3 y 4 mmdd: entre 38% y 50% más que lo estipulado en el presupuesto original. El monto final podría ser incluso más elevado”, argumentó el IMCO.

Afirmó que la obra ha sido desarrollado por una empresa filial de Pemex –PTI Infraestructura de Desarrollo– que por su naturaleza jurídica no tiene las mismas obligaciones de transparencia que las empresas subsidiarias o el corporativo, por lo que no hay información suficiente sobre el proyecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación o en la Cuenta Pública.

El análisis del IMCO detalló que más allá del incumplimiento del calendario de inversión del proyecto, de sus sobrecostos y de la marcada opacidad que lo ha caracterizado, “evidencia deficiencias estructurales en la construcción de infraestructura en el país”.

Consideró que la eventual entrada en operación de la refinería “Olmeca” será un paso en la dirección contraria de lo que necesita Pemex, el país y el mundo.

“La refinería se ha desarrollado con una planeación inadecuada, uso ineficiente de recursos públicos, y en un contexto de opacidad que ponen en duda su viabilidad”, señaló el organismo.

El IMCO aseguró que el tránsito gradual hacia economías con un menor uso de combustibles fósiles y mayor penetración de energía con baja huella de carbono, ha obligado a las empresas petroleras en el mundo a replantear el modelo de negocio de la refinación de crudo. En el futuro previsible habrá demanda de productos derivados de los hidrocarburos, pero las necesidades evolucionan y los usos serán distintos.

La firma IHS Markit calcula que en 2050 la demanda mundial de productos refinados no rebasará los 75 millones de barriles diarios (MMdb). Actualmente la capacidad instalada global asciende a 105.6 MMbd, dado que las empresas refinadoras enfrentan el desafío de adaptarse a este nuevo entorno. Proyecta que los refinadores globales invertirán 150 mil millones de dólares en medidas de descarbonización durante las próximas tres décadas.

Como respuesta a esta coyuntura, la empresa señaló que las inversiones en refinerías en Europa y Estados Unidos estarán centradas en proyectos de biocombustibles y descarbonización.

"El mercado no va a desaparecer, pero los jugadores exitosos serán quienes se adapten a las nuevas circunstancias de forma eficiente", añade.

---Subsidiaria de Pemex ha reportado pérdidas Respecto de la refinación en México, el IMCO señala que Pemex Transformación Industrial (PTRI), subsidiaria encargada del negocio de refinación y petroquímica, ha reportado pérdidas acumuladas por un billón 280 mil millones de pesos entre 2011 y 2021 (un promedio de 116.7 mil millones de pesos de pérdidas anuales).

Solo en este último año, PTRI reportó una pérdida de 219.8 mil millones. Además, fue la única subsidiaria que reportó pérdidas brutas; es decir, que los ingresos que obtuvo por la venta de petrolíferos (gasolinas, diésel, combustóleo, entre otros) fueron menores que el costo de los insumos que requirió para su elaboración.