Santiago Creel se destapa como presidenciable para 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, dice estar preparado para encabezar la candidatura por la Presidencia de la República.

Durante un encuentro organizado por la agrupación política Confío en México, realizado en Guadalajara, Jalisco, Creel Miranda se dijo preparado y con la convicción y determinación para encabezar la candidatura rumbo a las elecciones presidenciales en 2024.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que desea que Movimiento Ciudadano (MC) también se sume a un proyecto de gobierno de coalición y reconstrucción nacional, por lo que se encuentra en pláticas con el partido para aliarse y "derrotar a Morena" en 2024.

Presidenciables 2024: ¿qué dijo Santiago Creel?

Creel Miranda dijo que "Lo ideal es la alianza completa, es lo que yo deseo y es en lo que voy a trabajar, pero con esa misma convicción quiero decirles que yo respeto la decisión de cada partido, y al respecto porque así debe de ser, eso es parte de la pluralidad, se vale pensar distinto".

Sobre sus propias aspiraciones, Creel Miranda señaló que se encuentra preparado y "con la experiencia, la decisión y la convicción de encabezar este proyecto y llevarlo al punto de un gobierno de coalición y de reconstrucción nacional".

Y recordó que la decisión "depende de los militantes en primer lugar del partido, los militantes de los partidos que finalmente se sumen a este proyecto, y finalmente el pueblo de México. "Si a mí no me alcanza, porque soy un hombre realista, si a mí mi capital no me alcanza, yo me sumaré a quien sí le alcance, sea hombre o mujer. Para mí lo importante es el proyecto de Va por México".

¿Quién es Santiago Creel Miranda?

Santiago Creel Miranda nació en la Ciudad de México el 11 de diciembre de 1954, por lo que actualmente tiene 67 años de edad. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestro en Derecho por la Universidad de Michigan.

En 2010 se casó con Paulina Velasco Salcido, con quien tiene dos hijas; Paulina y Miranda. También es padre de Constanza Creel González,quien nació en 2004 y cuya madre es la fallecida actriz Edith González. Con su primera esposa, Beatriz Garza Ríos, estuvo casado durante 21 años. En ese matrimonio tuvo tres hijos: Santiago, Beatriz y María.

Actualmente es diputado federal de representación proporcional, cargo que desempeña desde el 29 de agosto del 2021 y que termina en 31 de julio de 2024.

Aspirante a la presidencia por tercera vez

Esta sería la tercera vez que Creel Miranda busca ser el candidato del PAN a la presidencia. La primera fue en 2006 cuando perdió las internas de Acción Nacional ante Felipe Calderón Hinojosa, quien finalmente resultó ser presidente de México. Luego, en 2012, Josefina Vázquez Mota le ganó la postulación. Ella perdió ante Enrique Peña Nieto.

Antes, Creel fue secretario de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox, dependencia en la que se mantuvo de 2000 a 2005. En las elecciones de 2000 Creel Miranda enfrentó a Andrés Manuel López Obrador por la jefatura del gobierno del entonces Distrito Federal, cargo que obtuvo el hoy presidente de México.

De 1997 a 2000 ocupó por primera vez una diputación federal. Se afilió al PAN en 1999. También se ha desempeñado como consultor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consejero ciudadano del Instituto Federal Electoral (IFE) y docente en el ITAM.