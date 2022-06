Caso Brenda Guadalupe: Estudiante de medicina cae desde 13 pisos

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.- Brenda Guadalupe presuntamente murió al caer del piso 13 de un edificio ubicado en Lomas Verdes, donde celebraba que estaba a punto de concluir la licenciatura en Medicina. En redes sociales ha empezado a circular con fuerza el #JusticiaPorBrenda.

Pero "éste es un feminicidio en el que hay muchas dudas y debe haber justicia", exigen familiares, amigos y compañeros de la Universidad La Salle, de donde la joven de 24 años era estudiante de excelencia.

¿Qué le pasó a Brenda Guadalupe?

Brenda Guadalupe Trinidad Domínguez habría caído de una torre de 13 pisos ubicada en Lomas Verdes la noche del sábado 14 de mayo, justo 15 días antes de culminar la licenciatura en Medicina. La joven acababa de acreditar su examen ACLS" –Soporte Cardiovascular Avanzado de siglas en español- de forma favorable, por lo que fue invitada a celebrar en el departamento de uno de sus compañeros.

Lourdes, la madre de Brenda, recibió una llamada ese día casi a la media noche, en la que le informaron que su hija presuntamente cayó del edificio.

Exigen justicia para Brenda Guadalupe

A más de 20 días de la muerte, la familia no tiene avances de la investigación, no sabemos si hay detenidos. "Ella era feliz, estaba cumpliendo su sueño de ser médico y amaba la vida", señalaron familiares, quienes piden justicia para que este no sea un feminicidio más sin resolver.

Brenda Guadalupe era una joven preocupada por el entorno, activista, feminista y defensora de los animales, que quería ser médico para curar a las personas.