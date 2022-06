López Obrador rechaza asistir a la Cumbre de las Américas

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO. — Durante su habitual conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer este lunes que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se celebrará esta semana en Los Ángeles, California, Estados Unidos, debido a que no fueron invitados todos los países del continente, pero que visitará la Casa Blanca cuando la agenda del mandatario estadounidense Joe Biden lo permita.

“Informarle al pueblo de México que no voy a insistir, va en mi representación, en la del gobierno, (el canciller) Marcelo Ebrard”, dijo el mandatario.

Rechaza el "intervencionismo"

“Y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América”, dijo el presidente López Obrador en referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuyos gobiernos no fueron incluidos en la cita por Estados Unidos por su falta de respeto a la democracia.

“No puede haber cumbre si no participan todos los países”, agregó. “O puede haber, pero es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a sus pueblos... No acepto hegemonías”.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo federal dijo que realizará una próxima visita a Washington cuando la agenda del presidente Joe Biden lo permita para hablar no sólo de la relación bilateral sino también de Centroamérica.

Presión sobre Biden

Asimismo, dijo comprender la postura del estadounidenses que, sostuvo, está sometido a muchas presiones.

“Lamento mucho no poderme encontrar con el presidente Biden porque lo considero un hombre bueno, pero esta sometido a fuertes presiones de los republicanos, de los extremistas” y de algunos dirigentes de la comunidad cubana en Estados Unidos, agregó.

La migración, uno de los temas de la Cumbre

Uno de los ejes de la Cumbre de la Américas será cómo manejar el creciente flujo migratorio en el continente.