Presunta imagen de la Virgen se aparece en horno industrial (FOTOS)

MÉXICO.- Vecinos de Nezahualcóyotl, Estado de México, afirman que apareció la figura de una virgen en una charola de un horno industrial.

De acuerdo con Azteca Noticias, el hallazgo ocurrió un domicilio de Ciudad Neza en la calle Oriente 9 #286 de la colonia Reforma.

Se informó que una mujer, identificada como Adelina Seseña, encontró una "imagen" de la Virgen de Guadalupe en la charola de un horno industrial, en primera instancia decidió guardarla para sí misma en su casa, sin embargo, después decidió contarle sobre la "aparición" a sus vecinos.

"Guardé la charola durante 12 días para mí, porque no quería enseñarla. La gente luego dice que somos fantasiosos y pensé que me iban a decir que estaba haciendo cosas que no debía", explicó.