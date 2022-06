Caída de puente en Cuernavaca: Alcalde responsabiliza a quién brincó (VÍDEO)

Comparta este artículo

MORELOS.- El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, responsabilizó de la caída del puente colgante en el Paseo Ribereño "a quien empezó a saltar".

En entrevista afuera de uno de los hospitales donde trasladaron a los lesionados, el alcalde de Cuernavaca afirmó que la caída del puente en Cuernavaca fue porque alguién brincó y porque habían más personas de las permitidas caminando en la estructura.

"Es una imprudencia de quien empezó a saltar, no resistió el peso y nos caímos cerca de 20 personas".

Además el funcionario explicó que fueron varias personas las lesionadas con fracturas y golpes, y afirmó que no hay lesionados de gravedad. Mencionó que al menos dos personas tendrían que entrar a quirófano por sus lesiones.

El alcalde también reconoció que no sabe quién es la persona que estaba brincando, e incluso corrigió su declaración previa y aseguró que "fueron varias personas las que estuvieron brincado, fue una imprudencia".

Agustín Espinoza, testigo de los hechos, coincidió con el alcalde sobre que una de las personas que cruzaban el puente colgante del Paseo Ribereño comenzó a brincar y después ocurrió el desplome.

¿Por qué se cayó el puente colgante en Cuernavaca?

De acuerdo al coordinador estatal de Protección Civil del Estado, Enrique Clement Gallardo, el puente colgante del Parque Porfirio Díaz, en Cuernavaca, colapsó a consecuencia del exceso de peso.

“La causa de esta situación fue el colapso del puente, no resistieron los tirantes, no sabemos si fue sobrepasado el peso o finalmente fue una deficiencia en la parte estructural y definitivamente no había sido suficientemente restaurado, tiene que hacerse una investigación a fondo”, detalló el funcionario.

En redes sociales varios usuarios han reportado y exhibido que, previo a la caída del puente colgante en Cuernavaca, una de las personas (vestido de color negro y con una gorra) da un par de brincos sobre la estructura.

El hombre sería el ayudante del poblado de Amatitlán de acuerdo a lo que se ve en el vídeo.

Vídeo de la caída de puente en Cuernavaca