Rechazan costos excesivos de la Refinería Olmeca

PARAÍSO, Tab. (SUN).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que no vio las mantas colocadas en puentes peatonales sobre la carretera a la nueva refinería Olmeca de Dos Bocas.

"No, no sé, no sé de qué mantas me hablas", dijo a su arribo a la refinería será inaugurada, en su primera etapa, por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El titular de la política interna pidió ver las imágenes que decían "Adán Va". Rechazó que la refinería tenga sobre costos excesivos o que se oculten contratos de la obra.

Al tiempo que señaló: como mexicano y cómo tabasqueño estoy orgulloso de una obra de esta magnitud para garantizar la soberanía energética porque hay un Presidente que cumple, porque anunciaron que iba a construir refinerías y ni si quería terminaron de construir la barda".

Lo anterior en alusión al fallido proyecto de una refinería en Hidalgo en el sexenio del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.