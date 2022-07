AMLO, criticado por su lenguaje corporal ante Biden; "se me iba a ver la panza", responde

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó las críticas por su lenguaje corporal durante su reunión con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

"No me desabroché el saco, no, pues se me iba a ver la panza", ironizó el Mandatario. En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo dijo que se sintió en confianza durante el encuentro bilateral con el presidente Biden, por lo que se sentó cómodamente.

Comentó que durante los saludos iniciales, le comentó al presidente Biden que se tardaría en su exposición de cinco puntos de cooperación entre ambos países. "Entonces la confianza para hablar de manera sincera con él, pues yo creo que por eso también me siento como me siento siempre, porque aunque he leído el manual de Carreño, uno debe ser auténtico, me sentía yo cómodo y abro un poco las piernas y las doblé porque yo estaba tranquilo, esto no es un asunto de urbanidad y de buenos modales", dijo.

Desestimó las críticas de "los expertos" internacionalistas porque su encuentro con el presidente Biden no fue una visita de Estado. "Toda esa formalidad casi monárquica los fascina y que no me desabroché el saco, no, pues se me iba a ver la panza, entonces, ‘miren la panza por la barbacoa y por tamales de chipilín, los chanchamitos, los tlacoyos, y la torta de chilaquil y la guajolota’".

Lenguaje corporal de AMLO y Joe Biden: ¿qué dice?

Los dichos del presidente contrastan con las declaraciones la analista de lenguaje corporal María Fernanda Centeno. La especialista explicó que López Obrador se encontraba incómodo a lo largo de su reunión con Joe Biden. Fuera de su ambiente de comodidad, contrario a lo que se observa diariamente en sus conferencias mañaneras de Palacio Nacional.

“Hacia dónde van las comisuras, hacia abajo; está levantando este labio superior a manera de asco, de fastidio, de incomodidad y es que a él no le gusta estar aquí”, indicó. Además, recalcó que los presidentes evitan establecer contacto físico y constantemente evitan mirarse directamente a los ojos, debido a la posición de cada uno de ellos.

“Las piernas parecen estar muy abiertas, un síntoma de incomodidad. En cambio, la forma de sentarse de Joe Biden corresponde a un cruce de piernas europeo que realizan tanto hombres como mujeres”, comentó en un video que publicó en sus redes sociales.

Análisis del lenguaje corporal de AMLO revela incomodidad

Maryfer Centeno detalló que a AMLO no le gustan los viajes y eso se aprecia claramente en su lenguaje corporal, pues incluso, desde su punto de vista, intenta calmarse con algunos movimientos de sus manos. “Aquí lo que está haciendo es calmarse, ‘controlándome, controlándome’ y es que la mandíbula está tensa. El entrecejo está tenso porque está molesto, enojo, incomodidad, está muy incómodo”, dijo Maryfer Centeno en un vídeo.

La analista calificó al presidente como una persona “emotiva” y, desde su punto de vista, se le ve con la intención de retirarse del Salón Oval de la Casa Blanca, mientas se encontraba con el presidente Biden. “Parece que el presidente López Obrador tiene ganas de irse y las manos no parecen dar seguridad, al contrario, los dedos están totalmente abiertos por incomodidad y enojo”.