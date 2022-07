“Es una buena persona”: Así describe AMLO a Joe Biden tras su segunda reunión

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, describió a su similar en Estados Unidos, Joe Biden, como “una buena persona”, con quien sostuvo una relación en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el pasado 12 de julio.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario aseguró que tiene que convivir con “gente taimada y de malos instintos”, pero la relación con el presidente estadounidense es diferente: "Él tiene mucha experiencia política, eso también ayuda, y desde el principio nos ha tratado con respeto", aseguró.

"En lo personal y también en lo público, considero que el presidente Biden es una persona buena, de buenos sentimientos, y eso ayuda mucho en cualquier relación, cuando trata uno con personas malas, aunque la política no es maniquea de buenos y de malos, pero hay veces que uno tiene que tratar con gente taimada, de malos instintos es más difícil, entonces es una ventaja tratar gente buena", expresó el mandatario.

AMLO renunciará a la política al terminar el sexenio

Tras su encuentro con el presidente Biden, AMLO reiteró que dejará la escena política al finalizar su sexenio, por lo que se está "aplicando de manera intensa" para llevar a cabo todos sus proyectos y sentir su conciencia tranquila por haber servido al pueblo mexicano.

“No voy a recibir a políticos, no voy a recibir a dirigentes ni simpatizantes de nuestro movimiento, ni a mis hijos, si me llevan algo que tenga que ver con la política, no. Y termino porque también no hay que tenerlo mucho apego ni al poder ni al dinero”.

AMLO agregó sentirse contento por el relevo generacional que ocurrirá en los próximos años, “porque hay muchos buenos dirigentes, mujeres y hombres [...] Los veo, los disfruto, los gozo en las redes sociales. Tienen mucha capacidad para argumentar".

