Acusan a policías de Sinaloa de abuso contra menores: usaban retenes falsos

SINALOA.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos investiga a policías de Sinaloa acusados de presunto abuso a menores, entre ellos el hijo de una agente de la Policía Municipal de Choix.

De acuerdo a la representante de la Comisión, María Aracely Sepúlveda, se interpusieron varias quejas por el presunto abuso de policías a menores de edad, por lo que solicitó a Dirección de Seguridad Pública rendir un reporte completo sobre dichas denuncias y las acciones tomadas al respecto.

Las denuncias hechas contra los policías señalan que los agentes abusan de los puntos de revisión y retenes para detener a menores de edad, revisar entre su ropa e incluso tocar las partes íntimas de los adolescentes, principalmente aquellos que manejan motocicleta, además de reírse de lo ocurrido en frente de sus víctimas.

Mujer policía denuncia abuso a su hijo

La agente de la Policía Preventiva Elizabeth Núñez Huerta denunció ante la Fiscalía General del Estado a tres elementos de la Policía Estatal por bajar a su hijo de su motocicleta para una supuesta revisión durante la cual tocaron las partes íntimas del menor.

Elizabeth Núñez aseguró que los agentes, adscritos a la Base de Operaciones Mixtas Urbanas (BOMU) en Choix detuvieron a su hijo y cuatro compañeros de su escuela en un retén cerca del rancho "La Churumbela" argumentando que los menores estaban en posesión de marihuana.

Policías de Sinaloa niegan acusaciones de abuso

En una entrevista con el medio local, Línea Directa, el director de la Policía Municipal de Choix, Juan Villela, aseguró que las acusaciones de la madre de familia se deben a los operativos recientes donde se revisa que la documentación de los motociclistas este en regla, porten el casco adecuadamente y, en ocasiones, se ha llevado al cabo el decomiso de motocicletas.

“Es más enojo porque a veces se les llama la atención; ayer hice muchos decomisos de motos, por lo mismo, porque no son conscientes los padres y uno lo hace por el bien de ellos, a mí nada me cuesta decir: ya no van a circular motocicletas sin placas, sin casco y licencia. Imagínese cuánto dinero no tiene que generar cada familia”, dijo.

Villela negó que los policías de Sinaloa acosen a menores de edad y aseguró que se han respetado los derechos humanos de todos los conductores: “Este operativo es una indicación de la presidente municipal para evitar accidentes con resultados lamentables”, aseguró.

