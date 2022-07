Investigan ataque al periodista Rubén Haro en Sonora; salió ileso

Comparta este artículo

CAJEME, Sonora (EL UNIVERSAL).- El periodista Rubén Haro Madero, fue víctima de un ataque armado durante la madrugada del 17 de julio del cual salió ileso, según reportó el propio Haro Madero a través de un mensaje en redes sociales.

“Referente a la agresión armada que sufrí durante las primeras horas de este día en Ciudad Obregón; Gracias a Dios me encuentro ileso, solo me quedo con el gran susto que me llevé", escribió.

"Mi vida siempre la he tratado de llevar lo más recta posible, con valores y siempre intentando ayudar al prójimo, sin hacerme de enemigos, por lo que dicha agresión podría tratarse de una equivocación hacia mi persona”, agregó.

Rubén Haro sale ileso de atentado en su contra

El atentado contra el propietario del portal Noticias de la Red tuvo lugar alrededor de las 2:30 horas del domingo entre las calles Norman E. Borlaug y Obrero Mundial en Cajeme, Sonora. Horas antes del atentado, Haro Madero reportó dos ataques armados en diferentes zonas del municipio.

Medios sonorenses informaron que una camioneta blanca, identificada como un modelo Honda, se emparejo al vehículo del periodista. Desde su interior, un grupo de desconocidos disparó más de cinco veces en contra de Haro Madero.

Los agresores escaparon de la escena, y Haro Madero acudió a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal para levantar la denuncia: “Solo me resta esperar confiando en que las autoridades realicen su trabajo y esperando todo vuelva a la normalidad".

"Agradezco a todas las personas que mostraron preocupación hacia mi persona, por las muestras de cariño y apoyo”, detalló Rubén Haro Madero tras el atentado en su contra.

