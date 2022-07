“Alito” Moreno advierte que no dejará de denunciar la persecución política

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional de PRI, aseguró que no se dejará intimidar por los señalamientos en su contra a cargo de Morena y planea continuar con sus denuncias ante organismos internaciones por la presunta persecución política de parte del Gobierno Federal a sus opositores.

“En los últimos 40 años no había habido un ataque tan brutal y sistemático desde el gobierno de la república contra los medios de comunicación, contra el INE, contra los partidos políticos, contra el empresariado, contra quien piensa distinto”, expresó “Alito” Moreno desde la Cámara de Diputados.

"Se han presentado las denuncias internacionales y lo seguiremos haciendo ante todos los organismos", afirmó "Alito" Moreno.

Diputados dejan plantado a “Alito” Moreno

Por cuarta ocasión, los diputados de Morena, PVEM y PT faltaron a la sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación que preside Moreno Cárdenas, programada para este martes 19 de julio, por lo que no hubo quórum para sesionar.

“Nosotros estamos cumpliendo con la responsabilidad de presidir la Comisión, hemos estado presentes, hay más de 300 iniciativas y diferentes asuntos por dictaminar”, dijo el legislador federal, "Los asuntos de la Cámara no están sujetos a ningún capricho de cualquier partido político, menos de Morena, y lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar y no andar de irresponsables y de flojitos”.

Al finalizar, “Alito” Moreno aseguró que no se han recibido notificaciones sobre las peticiones de Morena y PT para removerlo de la presidencia de la Comisión de Gobernación, pero no tiene preocupaciones al respecto al no considera como legal la solicitud.

"Ellos pueden solicitar lo que quieran, esas son las ocurrencias que tiene Morena. La Cámara de diputados tiene reglas, tiene órganos, tiene leyes que se tienen que respetar [...] este es un show mediático más de Morena, Morena es una tragedia para este país. Nosotros seguimos trabajando”, concluyó “Alito” Moreno.

