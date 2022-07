Periodista Rodolfo Montes pide a AMLO apoyo ante serias amenazas

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta mañana, en Palacio Nacional, el periodista independiente Rodolfo Montes pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador medidas de protección ya que, asegura, el pasado 8 de julio recibió amenazas de muerte supuestamente del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En respuesta, el mandatario ofreció que continuarán todas las medidas de protección que ha recibido el periodista

"Ando a salto de manta como un delincuente, recibí una llamada el 8 de julio, Jesús (Ramírez), la secretaria Rosa Icela (Rodríguez), (Alejandro) Encinas tuvieron a bien apoyarme, me sacaron con escoltas de Quintana Roo", indicó Montes en la conferencia mañanera.

Sin embargo, añadió que ahora "el mecanismo me están retirando los escoltas".

#NACIONAL

Al término de la #mañanera, el reportero Rodolfo Montes reveló que gente presuntamente del #CJNG lo tiene amenazado. Pidió la intervención del presidente López Obrador para que no le retiren los escoltas del mecanismo de protección. pic.twitter.com/bhI9W1b4zM — PortavozChiapas (@PortavozChiapas) July 20, 2022

Periodista denunciará en la Fiscalía amenazas de muerte

"A las 2 de la mañana mi hija salió del país, voy a la Fiscalía a ratificar mi denuncia, quiero dar con los agresores, quiero recuperar mi tranquilidad", dijo Montes con voz entrecortada.

El periodista independiente señaló que quiere saber quiénes están detrás de la amenaza, porque se presentaron como del CJNG.

"Si el señor Nemesio Oceguera (líder del CJNG) le puso precio a mi cabeza que me lo haga saber por cualquier medio, así se presentaron", añadió.

Un servidor público detrás de las amenazas a Rodolfo Montes?

"Pero sospecho de alguien más, están ocultando a un servidor público, tengo las pruebas y las voy a presentar en la Feadle (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión)".

Al respecto, López Obrador respondió al periodista que cuenta con todo el respaldo de su administración y envió un mensaje a quienes lo amenazaron:

López Obrador ofrece apoyo al pe5riodista amenazado

"Cuenta con nosotros, tienes todo nuestro apoyo, no estás solo, y los que están amenazado que sepan que no hay impunidad, que no se protege a nadie, no tenemos relaciones de complicidad con nadie".

"Lo más importante es la vida, van a estar ustedes siempre protegidos y apoyados por nosotros y todos nuestro apoyo".

López Obrador pidió seguir adelante, no dejarse intimidar y a tener valentía, "porque la libertad no se implora se conquista".

"Aunque no les guste a conservadores y a voceros… ya el Estado nexicano no es el violador por excelencia de los derechos humanos, es otro tiempo", recalcó.