Caso Luz Raquel Padilla: gobernador de Jalisco niega fallas de la policía de Zapopan

PUERTO VALLARTA.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, rechazó que en el caso del feminicidio de Luz Raquel Padilla, en Zapopan, hubiera fallas en la actuación de la Policía Municipal encargada de dar acompañamiento a la víctima.

"Por supuesto que no, la presencia y el acompañamiento de la Policía Municipal de Zapopan fue permanente a partir de que se emitió la orden de protección, la orden estaba judicializada", dijo.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este viernes en las instalaciones de la 12 Zona Naval, el mandatario jalisciense expuso que este crimen exhibió "una brutal descomposición social".

"Tenemos un ambiente y una circunstancia social que nos obligaría a reflexionar a todos, estamos hablando de un acto de violencia brutal, ni todas las medidas que pueda disponer el gobierno en cualquier nivel son insuficientes cuando hay la determinación de cometer un acto tan atroz", expresó Alfaro.

¿Qué dijo el gobernador de Jalisco sobre el feminicidio de Luz Raquel?

Señaló que sería equivocado suponer que el feminicidio de Luz Raquel Padilla es un problema de actuación de la autoridad. "Es un problema que evidencia una descomposición social brutal, brutal, y es necesario hacer también un ejercicio de reflexión en ese sentido", añadió.

Alfaro insistió en que la orden de protección está emitida contra una persona en específico, que ya está detenida, pero que hasta el momento no se tiene la certeza de su participación en los hechos. "Hasta que no se agote la investigación y hasta que no se llegue a una conclusión, me parece que hay que manejar la información con cuidado", mencionó.

El gobernador señaló que su gobierno está pendiente del hijo de Luz Raquel Padilla Gutiérrez y se han tomado todas las medidas para no dejar sola a su familia.

"Por supuesto le informamos al Presidente sobre el tema que nos ha lastimado un suceso terrible que es el de Luz Raquel, le presenté al Presidente con la presencia del fiscal, cómo va este proceso, cómo está – insisto - acreditado que la orden de protección estaba vigente, que se tomaron las medidas por parte de la policía municipal, de vigilancia, que está la persona contra la que estaba la media de protección detenida, y que la investigación va a seguir su curso, no vamos a cancelar ninguna línea de investigación.