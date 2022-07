IMSS pone en fase piloto programa para prevenir la Enfermedad Vascular Cerebral

CIUDAD DE MÉXICO.— A través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que incorporó el programa piloto Código Cerebro a los Protocolos de Atención Integral (PAI), con el fin de realizar acciones de promoción de la salud, identificar factores de riesgo y de esta manera disminuir los índices de mortalidad y discapacidad causados por un accidente cerebrovascular.

Día Mundial del Cerebro

En el marco del Día Mundial del Cerebro, que se conmemora hoy 22 de julio, la jefa del servicio de Neurología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, doctora Alejandra Calderón Vallejo, explicó que a través del PAI se implementan acciones enfocadas en los tres niveles de atención para favorecer estilos de vida saludables.

Primer nivel de atención

“En el caso del primer nivel de atención, las medidas preventivas que se promueven incluyen: una alimentación balanceada, ejercicio regular, detección y tratamiento temprano de la diabetes, hipertensión y dislipidemia, evitar el tabaquismo, además de tener un índice de masa corporal adecuado”, detalló.

Segundo nivel de atención

Refirió que en el segundo nivel de atención las estrategias se enfocan al tratamiento agudo del paciente que ya tiene un Evento Vascular Cerebral (EVC) y en controlar los factores de riesgo en aquellos pacientes que aún no desarrollan la enfermedad.

Tercer nivel de atención

Añadió que las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) se encargan de los casos más complicados, que van desde la inflamación del cerebro hasta un procedimiento quirúrgico.

La doctora Calderón Vallejo explicó que la estrategia Código Cerebro busca establecer un diagnóstico clínico a pacientes que sufren EVC, corroborar el diagnóstico con estudios de imagenología y brindar tratamiento en la primera hora de haber ingresado a urgencias.

Los pacientes que pueden recibir tratamiento de trombolisis son en las primeras 4.5 horas de haber iniciado los síntomas.

Una vez que se reúnen estos elementos, se establecerán pautas para brindar una intervención pronta a través de un medicamento intravenoso que disuelve el coágulo y obstruye alguna de las arterias del cerebro, en lo que se conoce como terapia fibrinolítica.

“Actualmente en nuestro país tenemos muchas unidades que ya dan tratamiento a los pacientes con infarto cerebral pero el objetivo del proyecto es que homologuemos la forma en la que todos lo hacemos basados en las mejores estrategias de calidad y de atención que dictan las normativas nacionales”, precisó.

Programa Código Cerebro, en fase piloto

La doctora Calderón Vallejo Indicó que el programa Código Cerebro se implementó en una fase piloto en el Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI, la intención es sumar unidades médicas y hospitales de la Representación del IMSS en la Ciudad de México Sur para integrar una red de atención, y posteriormente expandir su cobertura.

“Este programa piloto empezará en dos Unidades de Medicina Familiar de la representación del IMSS en la Ciudad de México Sur, en el Hospital General Regional número 1 “Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro”, los Hospitales Generales de Zona (HGZ) número 32, 47 y Troncoso, todas ellas coordinadas por la UMAE de Especialidades del CMN Siglo XXI”, apuntó.

Enfermedad Vascular Cerebral, segunda causa de muerte en el mundo

La neuróloga del IMSS informó que la Enfermedad Vascular Cerebral es la segunda causa de muerte en el mundo y la primera de discapacidad en adultos, por ello, es necesario prevenir y controlar enfermedades como la diabetes, hipertensión, obesidad y tabaquismo, pero, sobre todo, acudir de inmediato a los servicios de Urgencias del IMSS ante signos como: desviación de la boca, dificultad para hablar o entender lo que decimos y debilidad en la mitad del cuerpo.

“Lo más rápido que lleguemos a urgencias más probabilidad le estamos dando al paciente de que reciba un tratamiento oportuno y que no cause secuelas en el paciente”, concluyó.- (Comunicado: No. 370/2022).

También le podría interesar: "Estos son los signos para reconocer un infarto cerebral"