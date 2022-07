Justicia para Luz Raquel: vecina narra el ataque a la joven madre y el auxilio en vano

CIUDAD DE MÉXICO.— Una vecina narró cómo auxilió a Luz Raquel Padilla luego de que un grupo de personas le rociaran alcohol y le prendieran fuego en un parque cerca de su domicilio en la colonia Arcos de Zapopan.

“Empecé a escuchar unos gritos ‘¡auxilio, ayúdenme, auxilio!’, no pensé en ese momento si primero me ponía las chanclas o algo, no, salí descalza como andaba y cuando me asomo vi a cuatro personas, fueron tres hombres y una mujer. La muchacha le decía ‘tírate al suelo y date vueltas’, no podíamos apagarla con nada. (Después) se apagó, el fuego ya no estaba, pero Luz quedó muy mal, su piel se caía”, contó la vecina a Foro TV.

''Te voy a quemar viva'': las amenazas a Luz Raquel

“¿Hasta cuándo voy a tener que vivir con miedo?”. Eso se preguntó Luz Raquel Padilla Gutiérrez el pasado 17 de mayo, cuando publicó en Twitter las fotografías de las pintas amenazantes que le dejaron en la escalera de su departamento en Zapopan, en el estado de Jalisco, en México. “Te voy a quemar viva”, “Te vas a morir, machorra”, decían las pintas.

Algo más de dos meses después, Luz murió el pasado 19 de julio por las quemaduras recibidas el sábado 16 de julio, cuando un grupo de personas la rociaron con alcohol y le prendieron fuego cerca de su domicilio.

Luz Padilla, de 35 años, había presentado una denuncia previa ante la comisaría contra un vecino por problemas de convivencia y supuestas agresiones físicas y verbales, por lo que se había iniciado una carpeta de investigación.

Hasta cuando voy a tener que vivir con miedo uD83DuDE28 de que me pueda pasar algo y a mi familia y mi agresor sigue campante por la ciudad con el peligro de seguir haciendo daño #justicia #nomasviolencia #noquieromorir #auxilio @AlertaGDL @FiscaliaJal @GobiernoJalisco @CJMJalisco pic.twitter.com/ZwBm1oAEOB — Luz Raquel Padilla Gutirrez (@GutirrezPadilla) May 17, 2022

El mismo día que publicó las fotografías de las amenazas, también aseguró haber sido atacada por su agresor con cloro industrial.

La Fiscalía de Jalisco informó el jueves de la detención de uno de sus vecinos, Sergio Ismael “N”, como sospechoso de los delitos de “lesiones, amenazas y delitos cometidos en contra de la dignidad de las personas” tras la denuncia presentada por Luz Padilla.

Aparte de tener un cancel en las áreas comunes que no me permite acceder a la azotea para arreglar el techo de mi vivienda, una perra pitbull y la música a alto volumen @InspZapopan necesito una solución urgente antes de que empiecen las lluvias ? y mi casa se inunde... pic.twitter.com/z8UESi4tIM — Luz Raquel Padilla Gutirrez (@GutirrezPadilla) May 18, 2022

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, declaró que el arrestado había comparecido el miércoles antes las autoridades en calidad de testigo en relación con la carpeta abierta por este asesinato. Sin embargo, aclaró que su detención está vinculada a esa causa penal previa e “independiente” de la carpeta de feminicidio, aunque “eventualmente también podría estar indicado por este delito”.

Cuidar no es problema, si no el modelo del cuidado, los cuidados especializados son intensos y requieren de conocimientos, y recaen en una sobrecarga de trabajo no remunerado, las cuidadoras merecemos desenvolvernos en un ambiente seguro en todos los aspectos @LegislativoJal pic.twitter.com/IjIWJVAgfd — Luz Raquel Padilla Gutirrez (@GutirrezPadilla) May 18, 2022

Urgen reformas para la seguridad de las mujeres

Senadores, diputados locales y activistas señalaron que es urgente aprobar un paquete de reformas para prevenir la llamada violencia vicaria y el feminicidio, así como obligar a fiscalías, ministerios públicos y jueces a privilegiar protocolos y resoluciones que protejan a las mujeres y sus hijos.

Lamentaron el feminicidio de Luz Padilla y el vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, José Narro Céspedes, dijo que este feminicidio muestra la falta de empatía de las fiscalías y sus obsoletos protocolos de protección ante las amenazas contra mujeres, adolescentes y niñas.

Informó que en este contexto, activistas entregaron a la diputada local de CDMX, Nancy Núñez Reséndiz, las propuestas para modificar el marco jurídico de Ciudad de México, que buscan enfrentar en esta entidad las diferentes formas de violencia contra las mujeres.