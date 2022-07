AMLO no cambia su posición

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no cederá “en la defensa del petróleo y de la industria eléctrica” en las consultas a la política energética nacional solicitadas por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en el marco de T-MEC.

Por medio de un videomensaje, en uno de sus recorridos de supervisión por la hidroeléctrica, El Cajón, de Nayarit, el jefe del Ejecutivo dijo que en las pasadas administraciones las hidroeléctricas estaban subutilizadas porque no querían que la CFE produjera energía y les daban preferencias a las extranjeras.

“Por eso es la llamada consulta del gobierno de Estados Unidos y Canadá y por eso no vamos nosotros a ceder, porque es un asunto de principios tiene que ver con la soberanía; el patriotismo no se negocia, son principios irrenunciables, ni el petróleo ni en la industria eléctrica, nada que tenga que ver con ceder nuestra soberanía, aunque les dé coraje, no tanto a los del gobierno de Canadá o los del gobierno del Estados Unidos, sino a los conservadores mexicanos”.

“Los conservadores no pierden la maña de rendirse, de someterse, de hincarse, frente a los extranjeros. Como lo hicieron cuando fueron a buscar a Santa Anna al exilio, cuando fueron a buscar a Maximiliano, siempre, siempre, actúan como traidores a la patria, más ahora que están muy molestos porque ya no se les permite robar”, agregó.