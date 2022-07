Diócesis se suman a la Jornada por la Paz en México

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En el marco de la Jornada Nacional de Oración por la Paz, autoridades de la Iglesia católica en varios estados oraron por los familiares de desaparecidos y quienes lloran por ellos.

“¿México qué te pasa? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¡No es posible!”, exclamó el secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro Castro, en la tercera semana nacional de oración en la que resaltó la impunidad que priva en México y la humillación del crimen organizado hacia las fuerzas castrenses.

“Qué triste es ver a los militares humillados, porque tienen la orden estricta de no responder a ninguna agresión”, expresó el también obispo de Cuernavaca desde su púlpito y lamentó la desaparición de 120 mil mexicanos y 122 mil personas asesinadas en lo que va de esta administración.

Sobre la impunidad, precisó que México ocupa el cuarto lugar en todo el mundo y el primer lugar en el continente americano, conforme a un estudio que hizo las Naciones Unidas.

“Algo que duele también muchísimo es que de cada 100 delitos cometidos en México solo se denuncian siete. Y asómbrese más: de los siete delitos que sí se denuncian, solo un 5% por ciento es sentenciado”, sostuvo.

En su homilía Mons. Castro adelantó que el otro domingo la Iglesia católica realizará oración especial para la conversión de los victimarios y para un buen gobierno, y sobre la posibilidad de convocar a una marcha nacional para plantear su demanda de justicia, paz y verdad, afirmó que ese punto está en perspectiva. “Nosotros tenemos que ser muy prudentes y tenemos que llevar las cosas de la mejor manera”, subrayó.

Ayer mismo, el obispo la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, pidió “que el Señor dé consuelo y fortaleza a todas las familias afectadas por la violencia”.

En la homilía dominical de la Jornada Nacional de Oración por la Paz, desde el púlpito de la Catedral de Santiago Apóstol, monseñor González pidió por los inocentes muertos y/o secuestrados por criminales, y aseguró que “Dios nuestro señor está cerca de nosotros” y suplicó que dé consuelo y fortaleza a todas las familias afectadas por la violencia, por muertos o desaparecidos, víctimas del crimen y la delincuencia.

“Seamos portadores de paz y consuelo para nuestro prójimo, débiles o desamparados. Demos ánimo y esperanza a quienes se sientan débiles”, instó a la comunidad religiosa.

El mensaje se reprodujo en iglesias, templos y parroquias de los 18 municipios que abarca la Diócesis de Saltillo en las regiones sureste, Centro y Desierto.

En Sonora, las parroquias dedicaron la homilía dominical tanto al colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora como a desaparecidos y secuestrados en México.

Tras la celebración eucarística, el arzobispo Ruy Rendón Leal expresó el sentimiento del clero ante la inseguridad y violencia que impera desde hace ya varios años en México, estados y municipios.

“Nos duelen profundamente las más de 100 mil personas desaparecidas y secuestradas por el crimen organizado en México y entendemos el sufrimiento de los familiares de estos hermanos y hermanas”, dijo.

“De modo particular, aquí en Hermosillo hemos ofrecido la misa por este colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora, colectivo de mujeres que permanentemente están en búsqueda de sus seres queridos”, reconoció el prelado. “Yo he tenido la oportunidad de estar en algunas veces con ellas, hemos celebrado algunas misas pidiéndole a Dios permanezcan, sean perseverantes tengan esa fortaleza y paciencia para seguir esta tarea que no es fácil”.

Les reconoció la labor como complicada, porque “les acarrea grandes dificultades, incluso graves problemas, pero a fin de cuentas la comunidad católica las acompaña en esta búsqueda de sus seres queridos”.

En Guanajuato, sacerdotes y feligreses pidieron a Dios por las víctimas de la violencia, las personas desaparecidas y las que han sido asesinadas, así como por las familias que sufren por su ausencia. En templos de las diócesis de Celaya, Irapuato y León, colectivos mostraron imágenes de hombres y mujeres. “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, exclamaron.

A través de la vitrina con una imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos se observaban los rostros en foto de personas que son buscadas por sus seres queridos, y de otras a las que la madre de Dios les ha hecho milagros, comentó una voluntaria del Templo del Sagrario en la ciudad de León.

“Traigamos a nuestra memoria a todos aquellos familiares, amigos o conocidos que en nuestro país han muerto o han desaparecido a causa de la violencia, oremos un momento en silencio”, expresó el obispo diocesano, Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, en la Catedral Basílica de Celaya.

En la celebración también pidieron por los gobernantes para que busquen estrategias que ayuden a vivir en un verdadero ambiente de paz.

También en Celaya, cientos de jóvenes de la región Laja-Bajío, participaron en la Marcha Juvenil por la Paz; alegres, entre bailes, aplausos y cantos, avanzaron por las principales calles y avenidas de la ciudad. “Hoy yo deseo que cada acto sea por amor y que hoy y siempre vivamos por la paz”, expresaron en mantas coloridas. Dibujaron la paloma de la paz en cartulinas. “¡Adolescentes y jóvenes juntos con Cristo!”, exclamaron.