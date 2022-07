Acusan a Banco Azteca de vaciar cuenta de ahorro; Ricardo Salinas responde

En menos de 24 hrs le resuelvo esto, me dicen que están revisando los movimientos.



AYUDENLE A LOS DEL BANCO NO COMPARTIENDO su información personal, es difícil cuidarlos si no se cuidan ustedes mismos.



En @BancoAzteca NO PEDIMOS, NI CONFIRMAMOS ningún dato personal de clientes. https://t.co/dlBVcED4aG