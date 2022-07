Especulan sobre el estado de salud del gobernador de Baja California Sur

LA PAZ, Baja California Sur.- El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, de 67 años de edad, presuntamente tendría una parálisis facial, lo que ha generado incertidumbre y especulación.

Después de su ausencia en eventos programados ayer miércoles, este jueves, durante el arranque del Operativo de Vacaciones de Verano 2022 en Baja California Sur, el mandatario confirmó que ha estado teniendo problemas maxilofaciales, aunque afirmó "hay gobernador pa'rato".

"Con un poco chueca la boca, pero con que no se me enchueque el alma", expresó en el acto, al que asistió el subsecretario de Turismo del Gobierno de México, Humberto Hernández Haddad.

Abordado por los representantes de los medios, Castro Cosío declaró que ha presentado algunas condiciones de salud que lo llevaron a suspender ayer un evento programado con transportistas.

El mandatario mencionó que los médicos comentaron sobre dos posibles situaciones que le afectaron. Por un lado, una infección maxilofacial que habría afectado un nervio y causó la falta de movilidad, y el contacto con temperaturas contrastantes: frío, calor.

El gobernador Castro también comentó que, durante una gira de trabajo en el municipio de Los Cabos contrajo una "conjuntivitis", al tiempo que sostuvo que estaba ya atendiéndose y que en el resto de sus estudios había resultado en buen estado.

"Físicamente no he tenido ningún otro problema. Han habido muchas especulaciones, pero me hice los exámenes obligados del corazón y tomografía, pero vamos bien. Salvo este detalle", insistió.