TikToker afirma que trabajadores no merecen seguro ni utilidades: "No invertiste tu dinero"

Emprendedora mexicana causa indignación en redes por no querer dar utilidades o seguro a empleados.

Claudia Millán, autonombrada emprendedora mexicana, causó un debate en redes sociales por su vídeo en TikTok, “Empleado vs Utilidades”, donde alegó que los trabajadores de las empresas no merecen recibir utilidades ni seguro social.

En su vídeo, la joven mexicana comparó los sacrificios de los dueños de las empresas con los de los empleados, mencionando puntos como tiempo y dinero invertido a la empresa así como la autoría de la idea de negocio inicial.

Claudia Millán argumentó que los dueños de una empresa tuvieron la idea de negocio, trabajaron 24 horas al día, siete días a la semana para hacerlo realidad, invirtieron tiempo, dinero, ahorros y esfuerzo para verlo crecer además de sacrificar tiempo en familia, viajes y fiestas.

Al otro lado de la comparativa, la joven alegó que a los empleados no les preocupa si la empresa vende o no, solo se dedican a cumplir con el horario laboral y cobrar su salario, además no sacrifican tiempo con familia y amigos porque sus fines de semana siempre están libres.

“Cómo los empleados no tienen el hábito de ahorrar, la empresa tiene que pagar su seguro”.

Al finalizar su vídeo, la usuaria de TikTok cuestionó a los trabajadores: “Y ahora, ¿tú crees que te mereces el fruto de un árbol que tú no plantaste?”.

Emprendedora mexicana genera polémica en TikTok

El TikTok “Empleado vs utilidades” de Claudia Millán ha superado las 600 mil reproducciones, pero también ha generado polémica e indignación entre los usuarios, quienes defendieron el rol que la clase trabajadora desempeña dentro de cualquier empresa.

El vídeo ha superado los nueve mil comentarios con respuestas como: “Básicamente está retrocediendo 50 años en derechos laborales” y “Eso se soluciona fácil, no contrates a nadie y haz todo el trabajo”.

“Cómo se nota que eres una persona que nació en cuna de oro, te invito una semana a la vida real, todos somos indispensables para hacerlo posible”.

“Pues quizá no lo sembró. Pero si lo regó, lo abonó y lo ayudó a crecer”, respondió un usuario por el comentario final de la emprendedora mexicana. “¿Crees que te mereces el fruto del árbol que tú no plantaste? Si yo lo riego, lo podo, le hecho abono, etc., claro”, agregó otra usuaria.

Incluso, usuarios de la red social que afirmaron ser dueños de algún negocio respondieron al controversial TikTok: “Te digo como dueño de empresas, los colaboradores son el activo más valioso de la compañía. Si ellos se sienten felices van a hacer mejor las cosas”.

“Próximo video: ¿Crees que mereces vivir en un planeta que no creaste?”; “Conciliación y Arbitraje entro al chat”, y “No sacrificas los fines ni fiestas? Estamos hablando de Noruega o LATAM?”, fueron otras respuestas al TikTok de la emprendedora mexicana.

¿Cómo saber si mi empresa da utilidades?

El reparto de utilidades es una prestación establecida en la Ley Federal del Trabajo y la Constitución Mexicana a la que tienen derecho todos los empleados que han prestado sus servicios a una empresa o patrón por al menos 60 días.

Las utilidades son las ganancias o beneficios que obtuvo una empresa en el mercado gracias al servicio de los trabajadores. Dicha prestación es requerida para empresas con más de un año en operaciones y ganancias netas por 300 mil pesos o más y debe pagarlas 60 días después de presentar su declaración anual.