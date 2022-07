Lanza denuncia Ricardo Monreal sobre delegados

El senador morenista Ricardo Monreal anunció ayer que no participará en la jornada dominical de selección de consejeros de Morena porque “el proceso está viciado de origen” debido a la exclusión que ha ejercido la dirigencia nacional de manera arbitraria contra algunos militantes.

“Ya está prefigurado el resultado”, dijo, al alusión a que el Congreso Nacional que integrarán los delegados que resulten mañana son los que tomarán decisiones de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

“He señalado esto porque no quiero que se me involucre en ningún tipo de circunstancias... No vamos a participar”, subrayó.