Ricardo Monreal no avala el proceso de fin de semana

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El senador morenista Ricardo Monreal anunció que no participará en el proceso de selección de consejeras y consejeros que realizará mañana domingo Morena para conformar el Congreso Nacional de ese partido, que tomará decisiones de cara a 2024, porque “ya está prefigurado el resultado” y por respeto y solidaridad a los que fueron excluidos.

A través de un video difundido en su cuenta de Twitter, dijo que tomó esa decisión por respeto y solidaridad a las bases, la militancia y a quienes fundamos el partido.

“Decidí no participar, pudiéndolo haber hecho en la alcaldía Cuauhtémoc o en mi tierra, Zacatecas. He señalado esto porque no quiero que se me involucre en ningún tipo de circunstancias que se susciten. No vamos a participar”, comentó.

El legislador añadió que actuará con prudencia y ecuanimidad e insistió en la reconciliación después de este proceso, que va a requerir restañar heridas, reconstruir todo lo que el partido necesita.

El coordinador de Morena en el Senado subrayó que “ya está muy anticipado y prefigurado” el resultado de este proceso.

Y es que antes ya había afirmado que el proceso de elección de los delegados al Tercer Congreso Nacional de Morena está viciado de origen, debido a que fundadores, militantes y simpatizantes han sido excluidos de manera arbitraria.

Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, hizo un llamado urgente a corregir el rumbo, tras afirmar que actualmente el partido guinda está dominado por actitudes de exclusión e intolerancia.

“Nos encontramos en una encrucijada, este sábado y el domingo se elegirán consejeros y consejeras estatales para que, a su vez, se elijan dirigentes —recalcó—. Sin embargo, hay vicios de origen en el proceso dado que se ha acudido a la exclusión de fundadores, de militantes y simpatizantes, sin que haya de por medio un proceso de expulsión o suspensión de derechos, sino simplemente por el criterio arbitrario de las dirigencias.

Monreal alertó que Morena se encuentra en la paradoja de que “entre quienes podrían convertirse en nuestros dirigentes, se encuentran inscritos personas que apenas hace poco, algunos años, nos combatían”; ello, al recordar que fue fundador del movimiento que dio paso a ese partido.

“Con ello —advirtió— estaríamos en riesgo de perder la esencia y el propósito principal del partido. Lamentablemente esa es la paradoja, y en cambio los principios que originaron, que sosteníamos, de inclusión y tolerancia, hoy se han convertido en exclusión e intolerancia dirigidos a quienes fundamos el movimiento y el partido, así como a sus militantes.

De cara al Tercer Congreso Nacional Ordinario de Morena, donde habrá una renovación de la dirigencia del partido, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) ya comenzó a recibir este fin de semana denuncias de compra de votos.

Integrantes de la Asamblea de Vecinos Unidos de Azcapotzalco, una de las 16 alcaldías de Ciudad de México, denunciaron ante la CNHJ, que preside Eloisa Vivanco, a Gerardo Trejo Castro, esposo de la diputada local Nancy Núñez, a quien acusan de ofrecer 300 pesos a la militancia de Morena, a fin de obtener los 5 mil votos necesarios para hacerse del cargo de Consejero Nacional del partido en la capital.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ciudadanos que elegirán a los consejeros del Congreso Nacional de Morena este fin de semana no actuar como “borregos y no dejarse manipular”.

El poder de decisión que tendrá el Congreso morenista ha provocado que los aspirantes presidenciales de Morena muevan a sus operadores para ganar votos.