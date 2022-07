Revira el Presidente a padres y obispos

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Ante las críticas por su política de seguridad de “abrazos, no balazos” de parte de sacerdotes católicos, el presidente López Obrador aseguró que un obispo o un sacerdote no puede decir que la violencia se debe de responder con violencia, pues es “anticristiano y antirreligioso”.

En conferencia de prensa matutina, el Presidente indicó que su gobierno está atendiendo las causas que originan la violencia, algo que, afirmó, no ocurría en sexenios pasados, en los cuales aseguró predominaban las medidas coercitivas.

“Nosotros estamos atendiendo las causas de la violencia, no se hacía así, era el predominio de las medidas coercitivas, del uso de la fuerza, eso era lo que se ponía por delante y eso es antirreligioso, todo lo que tiene que ver con la violencia, y en especial, es anticristiano, teológicamente hablando. No pueden, con todo respeto, un obispo, pastor, decir que se debe responder la violencia con violencia, es la Ley del Talión, es el ‘ojo por ojo, el diente por diente’. No, esto no significa que haya tolerancia, todos los días detenemos delincuentes y cuando no hay opciones se dan enfrentamientos”, dijo.

Por otro lado, el fiscal general en Chihuahua, Roberto Fierro Duarte, admitió que “van lentas” las investigaciones del asesinato de dos sacerdotes y un guía de turistas, en Urique.

El fiscal dijo que el principal obstáculo es que la gente de la región no quiere dar información relacionada con José Noriel Portillo Gil, “El Chueco”, acusado de asesinar a los tres.