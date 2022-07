¿Qué pasa si le cae un rayo a un avión, como le pasó a Aeroméxico?

Comparta este artículo

MÉXICO.- Un vuelo de Aeroméxico con destino a la ciudad de Nueva York regresó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) debido a que un rayo lo impactó.

Aeroméxico confirmó que se trató de un impacto de un rayo que si bien no ocasionó ninguna emergencia mayor, por protocolo, el piloto decidió regresar al AICM y aterrizando alrededor de las 21:30 horas.

Los rayos son fenómenos naturales impactantes que en ocasiones han generado accidentes a los aviones. Pero ¿sabes qué sucede si uno impacta un avión?

En principio, este fenómeno es más común de lo que se podría creer. De acuerdo con el Centro de Instrucción Aeronáutica IASCA, un avión comercial es alcanzado por un rayo cada mil horas de vuelo; además la Organización de Aviación Civil Internacional señala que alrededor de 300 aviones reciben el impacto de un rayo cada día.

Aunque puede ser un acontecimiento impactante y aterrador, la caída de un rayo en una aeronave comúnmente no tiene consecuencias graves.

Cuando un rayo cae en un avión no pasará nada más que un buen susto a quienes estén cerca, ya que la luminosidad y el estruendoso ruido que provocan serán impactantes. No obstante, la descarga eléctrica no ocasionará nada a los tripulantes de una aeronave debido a la forma en la que los aviones son construidos.

Pero, ¿por qué un rayo no es capaz de derribar un avión en vuelo? Esto se debe a que el fuselaje de aluminio de la nave actúa como una jaula de Faraday que funciona de la siguiente manera:

“Cuando un recinto cerrado está recubierto de metal, el interior del recinto no recibe influencias de campos eléctricos externos, ya que su campo eléctrico es nulo. Cuando a un recinto recubierto de metal se le aplica electricidad, el interior no la recibe, sino que ésta se transmite sólo por el exterior. El hecho es que una superficie cerrada conductora aísla eléctricamente el interior respecto al exterior de la misma”, explica el IASC.

Los aviones no son cajas perfectas y completamente cerradas: hay ventanas, por ejemplo. De esta forma es posible que una pequeña carga eléctrica entre en la cabina, pero no te preocupes, esta no afectaría a los pasajeros.

Así, cuando un rayo impacta un avión, la corriente pasará de la punta de las alas al fuselaje, que actúa como conductor de electricidad, y saldrá por la cola de la aeronave sin que el vuelo o la tripulación sean afectados.

Aunque el avión no puede caerse tras ser impactado por un rayo, los especialistas señalan “el principal peligro es la posibilidad de que resulten dañados los equipos eléctricos y electrónicos de a bordo, especialmente el sistema de navegación''.