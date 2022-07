AMLO pide incluir a narcos en la jornada por la paz porque ''son humanos''

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la convocatoria de la Iglesia católica para llevar a cabo una Jornada de Oración por la Paz y la construcción de un camino de justicia, tras el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Cerocahui, Chihuahua.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, al jefe del Ejecutivo federal se le preguntó si los integrantes del crimen organizado también deben ser convocados y dijo que sí, pues son seres humanos, y consideró importante este llamado a deponer sus actividades criminales.

“Celebro el comunicado de la Iglesia católica y de los jesuitas, porque están hablando en su comunicado de ayudar para que entre todos construyamos la paz. Es otro tono”, dijo.

—¿También incluye a los narcos?—, se le preguntó.

“Sí, estoy de acuerdo (...), porque son seres humanos”. —¿Dialogar?—, se le cuestionó. “Ese es otro asunto, pero lo que ellos plantean de que se debe tratar aun a estas personas como seres humanos y convocarlos a deponer su actitud, esto es muy importante, porque es el perdón”, aseveró.

—¿Va a negociar?— No, eso ya es otro asunto, yo no estoy diciendo de la negociación y nosotros no tenemos ninguna negociación. Eso es otra cosa, lo que me importa es el humanismo, que es la esencia del cristianismo.

Voces “fascistoides”

Porque ya estaba yo escuchando otras voces, ya no puedo decir ‘hitlerianas’, pero fascistoides, de eliminar, de la Ley del Talión, del que ‘a hierro mata, a hierro muere’. Y eso no tiene que ver con el comportamiento de las iglesias ni de ninguna persona con buenos sentimientos. Y (hay que) entender que todos los seres humanos nacemos buenos, no somos malos por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Y la paz, la paz es fruto de la justicia, no es el extermino, no es la guerra. Entonces, sí me gustó mucho ese planteamiento”, dijo el mandatario.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Presidente manifestó que el comunicado del clero es “lo más parecido” al pensamiento del papa Francisco, y no el hecho de buscar enfrentar la violencia con la violencia, porque “los fachos eso es lo que proponen.”

“El documento de ayer, que por cierto lo firma también el obispo de Morelos (Ramón Castro Castro), es completamente distinto, es lo más cercano al pensamiento del papa Francisco”, subrayó.