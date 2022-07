Fallece Shuan Shuan, la panda gigante más longeva de México

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— Shuan Shuan, la panda gigante más longeva de México, falleció a los 35 años en el zoológico de la capital mexicana superando la expectativa de vida de su especie que es de 15 años.

La Secretaría del Medio Ambiente dijo en comunicado que Shuan Shuan murió en el Zoológico de Chapultepec poco después de cumplir los 35 años sin precisar las causas del deceso.

“Con cientos de dibujos y un pastel gigante, con dátiles y manzana, su alimento favorito, como parte de su enriquecimiento ambiental, Shuan Shuan vivió su último día lleno de alegría”, indicó la Sedema.

Shuan Shuan, que significa ''doble doble'', fue la séptima y última cría de Pe-Pe y Ying-Ying que fueron los primeros pandas gigantes que llegaron a México en septiembre de 1975 como un regalo de China y al gobierno mexicano tras tres años de restablecimiento de relaciones diplomáticas.

Shuan Shuan se convirtió en una referencia mundial y un orgullo de México al integrar el selecto grupo de ocho pandas gigantes vivos que sobrepasaron los 30 años de edad. La esperanza de vida promedio de los pandas gigantes en vida silvestre es de 15 años, pero los más longevos bajo cuidado humano pueden alcanzar hasta los 30 años.

Pandas en el Zoológico de Chapultepec

En el Zoológico de Chapultepec han nacido ocho crías de pandas que han contribuido a la conservación de la especie que estuvo bajo amenaza de extinción debido a la baja natalidad, la alta mortalidad infantil y la destrucción de su ambiente natural, lo que obligó a las autoridades chinas a endurecer sus leyes para garantizar la supervivencia del mamífero.

En China hay actualmente más 1,800 pandas gigantes en vida silvestre y más de 500 en centros de reproducción y zoológicos, la mayoría en su país de origen.

Los últimos pandas no Chinos

La historia de los pandas que no pertenecen a China terminará con la muerte de Shuan Shuan y Xin Xin, porque no tuvieron descendencia. El Zoológico de Chapultepec hizo varios intentos para que estas osas se reprodujeran, pero no tuvieron éxito.

"En edad humana las pandas mexicanas tendrían lo equivalente a 100 años", dice Lewy.

Xin Xin es la descendiente de ''Tohui'' con el macho Chia Chia (el mejor) que fue traído del zoológico de Londres. Marcó el hito de ser integrante de la segunda generación de pandas que nacieron fuera de China.