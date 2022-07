Líder de banda delictiva pide no meterse con sacerdotes, médicos y maestros

Comparta este artículo

MÉXICO.- Mediante un vídeo que se difundió en redes sociales, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a nombre de su líder Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho" piden a otros grupos delincuenciales “no meterse con ninguna religión”.

El vídeo ocurre a días del crimen contra los sacerdotes jesuitas en el estado de Chihuahua y las recientes agresiones a religiosos, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) invitó a los cárteles a que la guerra “sea entre nosotros y no meternos con quien no nos debemos de meter”.

En el vídeo de duración de 1 minuto, se ven a 15 hombres con uniformes tipo militar cargando armas barrett. Un hombre menciona "por este medio me comunico con todos los cárteles para invitarlos a que la guerra sea entre nosotros y no meternos con quien no nos debemos de meternos”.

Considera que los presbíteros “se merecen un respeto especial, son personas que solamente se dedican a dar la palabra de Dios y ayudar a quien lo necesita”.

“No meternos con ninguna religión, ni sus pastores, ni sus seguidores, especialmente con los católicos. No molestar a los sacerdotes como se ha visto últimamente”.

En la petición también se llama a no molestar a doctores, enfermeros y maestros que acuden a rancherías y pueblos.

“Mi cártel no se mete con ninguna religión no molestemos doctores ni maestros. Atentamente Mencho Oseguera. Puro CJNG. Somos gente con la gente”, concluye la grabación.

Agresiones contra sacerdotes en Chihuahua

El pasado 20 de junio asesinaron a dos sacerdotes jesuitas presuntamente por José “N”, alias “El Chueco”, quien perseguía al guía de turistas Pedro Eliodo Palma, quien se refugió en el templo de la orden.

Los religiosos habrían intentado defender a Eliodo Palma, por lo que fueron asesinados supuestamente por El Chueco, quien posteriormente trasladó los cuerpos a otro lugar.