Presiones de Peña Nieto en beneficio de dos familiares

CIUDAD DE MÉXICO.— A lo largo de 2013, el entonces director de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, fue objeto de presiones del ex presidente Enrique Peña Nieto para beneficiar con contratos públicos de la petrolera mexicana a Arturo Peña Nieto, un personaje que el excoordinador de Relaciones Institucionales de la Dirección General de Petróleos Mexicanos (Pemex), Froylán Gracia Galicia, calificó como “el hermano incómodo” de Peña Nieto.

En una declaración ministerial de 13 hojas rendida ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 8 de septiembre del 2020, de la que Aristegui Noticias tiene copia, el ex colaborador de Emilio Lozoya señala que otro caso de nepotismo que puede acreditar son esas mismas presiones para beneficiar a Juan José Chimal Velasco, entonces cuñado del exmandatario, debido a que estuvo casado con su hermana Verónica Peña Nieto.

De acuerdo con la carpeta de investigación que la FGR abrió tras la denuncia presentada por Lozoya Austin el 20 de agosto del 2020, Froylán García compareció en calidad de testigo y de forma voluntaria ante el fiscal del caso, Kristian Javier Jiménez Hernández, con el propósito de revelar las supuestas presiones y extorsiones que reveló el propio exdirector de Pemex en su denuncia original.

Otro tema en en el cual pude observar la presión y nepotismo a la que fue sometido Emilio Lozoya por Luis Videgaray (secretario de Hacienda en ese momento) y por el presidente Enrique Peña Nieto, fue en los casos del hermano Arturo Peña Nieto y su cuñado de nombre Juan José Chimal, quienes a mediados del año 2013, fueron atendidos en diversas ocasiones por un servidor en mis oficinas, esto por instrucción expresa del presidente Enrique Peña Nieto o por su secretario particular, Erwin Lino, y su secretario auxiliar Jorge Corona, para que les dieran contratos de Pemex, señala Gracia Galicia.

En apenas dos párrafos, el también ex titular de la Coordinación Ejecutiva de la Dirección General de Pemex —que luego cambió su nombre a Coordinación de Relaciones Institucionales—, explicó que durante una gira internacional que realizó a Londres, Inglaterra, en julio de 2013, por esas mismas instrucciones de beneficiar a Arturo Peña Nieto, se reunió con un individuo que supuestamente representaba a la empresa Glencore.

El ex funcionario de Pemex reconoció que ya no recordaba el nombre de dicha persona, debido a que no la volvió a ver para darle continuidad a sus exigencias.

“Durante una gira de trabajo que realicé a Londres, aproximadamente en el mes de julio de año 2013, encontrándome en un corredor que se encontraba fuera de las oficinas de una empresa denominada Glencore, lugar al que fui a una reunión, se me acercó un individuo quien me manifestó su nombre, el cual no recuerdo pues nunca más lo volví a ver y esa persona me comentó que querían un contrato de largo plazo para el suministro de gasolina con la empresa Pemex Internacional, mejor conocida como PMI, y que este contrato era para beneficiar a Arturo Peña Nieto”, relata en su declaración ministerial Froylán Gracia.

De acuerdo con el excolaborador de Lozoya Austin, la exigencia le molestó, por lo que le respondió a dicho individuo “que por ningún motivo habría otro hermano incómodo en esta administración que afectará a Pemex o a Emilio Lozoya”.

Una semana después, ya a su regreso a Ciudad de México, según la declaración de Gracia Galicia, Emilio Lozoya le comentó que el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, le había llamado “muy molesto para reclamarle” por el incidente.