Samuel García y Mariana Rodríguez, sancionados por "adoptar" al bebé Emilio

La Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León emitió una recomendación al DIF de ese estado, luego del "egreso indebido" de Emilio, el bebé que fue sacado de las instalaciones del albergue Capullos para pasar un fin de semana en casa del gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez.

Además, la Cedhnl solicitó compensar económicamente al menor , mediante la creación de un fideicomiso para satisfacer sus necesidades. La recomendación fue "por haber permitido el egreso de un infante en condición de discapacidad, así como la difusión de su imagen y datos personales en redes sociales".

Luego de una investigación, cita un comunicado publicado en Facebook, la comisión "acreditó que su egreso no se realizó con apego a la normatividad aplicable y que se han publicitado indebidamente sus imágenes, con lo que se han vulnerado sus derechos humanos, concretamente, al interés superior de la niñez, a la intimidad, a la protección de datos personales, a la imagen, a una vida libre de violencia, a la legalidad y a la dignidad".

¿Qué sanción tendrán Samuel y Mariana por sacar a Emilio?

Entre los puntos de la Recomendación 05/2022, el organismo destacó que el DIF deberá compensar económicamente al infante por el daño causado. Además, pide reconocer públicamente la comisión de esas violaciones a los derechos humanos, e iniciar los procedimientos correspondientes en contra de las personas que hayan incurrido en responsabilidades administrativas, en este caso están directamente involucrados el gobernador y su esposa.

Además, el organismo pidió a Samuel García y Mariana Rodríguez "que se abstengan y den de baja de sus redes sociales las publicaciones, imágenes, videos e información relacionada con este caso o de cualquier niña, niño o adolescente que se encuentre a cargo del DIF, y no haya sido protegida su imagen".

Además, la comisión exhortó a que "en caso de haber obtenido ingresos por la difusión de imágenes del infante en la cuenta de Instagram, dicha monetización se transfiera al fideicomiso mencionado".

Respuesta de Samuel García por el caso Emilio

Ante la recomendación, el gobernador Samuel García hizo una publicación en Facebook, acompañada de un vídeo en el que se muestran los rostros de niños del albergue y trabajadores del lugar. Esto, ya incurriría en un desacato a lo recomendado por la Cedhnl.

"No sé ni qué decir sobre la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la visita que hizo Emilio a nuestra casa hace algunos meses, salvo que, si realmente quieren ayudar a los pequeños, lo hagan de verdad, en serio, no así, no con bajezas", escribió.

En opinión del gobernador de Nuevo León, la "recomendación es infundada y no vale la pena hablar nada de lo que dicen". En su opinión, "la recomendación sobre el fideicomiso para Emilio llegó tarde". "Desde el mes pasado Mariana y yo nos comprometimos a apadrinarlo en el proyecto de Capullos Renace. De todos modos lo vamos a abrir y voy a donar lo suficiente de mi sueldo para asegurar su manutención, educación, pagarle su carrera y que sea un hombre de bien".

Hasta la publicación de esta información, las fotos de Emilio y otros menores permanecían publicadas en las redes sociales de Samuel García y Mariana Rodríguez.

Como informamos, en enero pasado, la pareja llevó a su casa durante un fin de semana al niño, quien padece una discapacidad física, en lo que dijeron fue "un permiso de convivencia familiar". Cabe mencionar que la custodia de Emilio está a cargo del Estado.