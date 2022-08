Contra la violencia, oración

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El deán del Cabildo Metropolitano, canónigo Ricardo Valenzuela Pérez, pidió una oración por los gobernadores, los legisladores, los victimarios y por todos los hombres de buena voluntad.

En la tercera Jornada de Oración por la Paz, el rector de la Catedral Metropolitana de Ciudad de México pidió también que se ore por el presidente López Obrador; la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y los alcaldes para que rechacen el mal uso del poder.

“Oremos por los principales responsables del orden y la tranquilidad de todos los ciudadanos para que rechacen el mal uso del poder, la corrupción, la falta de respeto a las leyes y la indiferencia”, dijo.

El sacerdote pidió además orar por disipar la violencia en el país, por los que sufren, gobernadores y victimarios para que tengan conversión. “Señor Jesús tú eres nuestra paz, mira nuestra patria dañada por la violencia, dispersa todo el miedo y la inseguridad, consuela el dolor de los que sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de los que olvidan que somos hermanos y provocan el sufrimiento y muerte, dales el don de la conversión”, resaltó.

Visión reformadora

También pidieron oraciones por quienes ejercen el Poder Legislativo en el país, diputados y senadores, para que junto con el Eecutivo trabajen por una sana política y que actúen desde la paridad social con visión capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas que permitan superar presiones e inercias viciosas y ayuden a pensar en el bien común.

Para finalizar, el canónigo pidió que se proteja a todas las familias, niños, pueblos y comunidades para que tengan vida digna. “Dios, protege a las familias, a los niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades que como discípulos misioneros ciudadanos responsables sepamos ser promotores la justicia y la paz, para que en ti, nuestro pueblo tenga vida digna”, enfatizó.

En León, Guanajuato, en la misa dominical, el arzobispo Alfonso Cortés Contreras pidió no hacer al César Dios y que tampoco “a Dios lo haga el César, un humano, un omnipotente”.

En la celebración, encomendada a los victimarios, dentro de la Jornada Nacional de Oraciones por la Paz, explicó que la frase “¡Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios!” se utiliza para decir que las cosas de la Iglesia por un lado y las cosas del gobierno y el Estado por otro.

“Pero el verdadero sentido es 'No hagas al César Dios, no hagas al dinero Dios y a Dios no lo hagas el César”, expuso en la homilía.

El camino del bien

En la Catedral Metropolitana, el prelado dirigió las oraciones para aquellos que han realizado el mal, para que Dios ilumine su corazón y vuelvan al camino del bien; ilumine su mente y su conciencia para que sepan amar y evitar el mal.

También oraron por la alcaldesa de León, el gobernador de Guanajuato y por el presidente de México, que son los principales responsables del orden y la tranquilidad de todos los ciudadanos, “para que rechacen el mal uso del poder, la corrupción, la falta de respeto a las leyes y la indiferencia”.

Además, pidieron por los diputados y senadores para que junto con el Poder Ejecutivo trabajen por una sana política que actúe desde la caridad social con visión amplia, capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas, que permitan superar presiones e inercias viciosas y ayuden a pensar en el bien común.

En especial elevaron sus oraciones por la conversión de los victimarios, que han perdido el sentido de la caridad y de la fraternidad, para que busquen la luz de la razón y de la fe, sean conscientes de no causar tanto dolor y muerte.

Imploraron para que los victimaros recapaciten en sus actos, busquen la virtud que les haga entender que sus prójimos no tienen que padecer la miseria del dolor y de la pobreza.

En Cortazar, por la mañana se realizó una Peregrinación por la Paz, en la que feligreses vestidos de blanco caminaron por las principales calles con banderas blancas e imágenes religiosas.

La tarde del sábado, cientos de personas participaron en la marcha “La paz es tarea de todos”, convocada por la Diócesis de Irapuato.