¿Criminales 'tomaron la medida' al gobierno de AMLO?: Jalisco, Guanajuato, Ciudad Juárez...

MÉRIDA.- El martes 9 de agosto Guanajuato y Jalisco registraron olas de violencia propiciadas por el crimen organizado en presunta respuesta al intento de detener a dos líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), "El Doble R" y "El Apá". Ayer jueves grupos delictivos se enfrentaron en Ciudad Juárez, Chihuahua, aunque hasta el momento se desconoce si el origen de los ataques fue el mismo.

Una situación muy similar se vivió en Culiacán, Sinaloa, en octubre de 2019 cuando elementos de seguridad mexicana capturaron a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ''El Chapo'' Guzmán, lo que generó horas de ataques en la ciudad.

Tras el hecho, conocido como el ''Culiacanazo'', el presidente Andrés Manuel López Obrador, no tuvo más remedio que ordenar liberar al hijo del famoso capo bajo la premisa de evitar ''más pérdidas humanas''.

¿Los cárteles ya le ''tomaron la medida'' a AMLO?

Los hechos ocurridos en los últimos días ponen sobre la mesa del debate sobre si los líderes del los carteles de la droga y el crimen organizado le han ''tomado'' la medida al gobierno de AMLO, al ocasionar caos y terror a la población civil para lograr la liberación de quienes llevan las riendas en su grupo delictivo.

Manuel Clouthier, señaló que es una consecuencia del "Culiacanazo", ocurrido en el 2019. "El crimen organizado, igual que los niños, aprenden de lo que ven! Ellos vieron en "el Culiacanazo" que se puede enfrentar al gobierno y someter al presidente escalando la violencia contra la ciudadanía", aseguró.

Por su parte, el periodista Raymundo Riva Palacio apuntó contra el ejército mexicano afirmando que ''fueron rebasados en capacidad, inteligencia y estrategia por los criminales'', calificó el hecho como una estrategia fallida que generó pánico en los habitantes.

Recordó los hechos ocurridos en ''La batalla de Sinaloa'' al señalar que, en esta ocasión en Guanajuato, los criminales al mando de Ricardo Ruiz Velasco respondieron con bloqueos y quemas de negocios en distintas zonas para lograr que el 'El Doble R'' pudiera escapar, ya que las autoridades mexicanas lo habían ubicado e iban con la intención de detenerlo.

Sobre el mismo debate, El País cita al investigador Carlos Flores, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, la tibieza de los gobiernos federales y estatal frente al crimen organizado causa situaciones así.

“Es necesario que las autoridades tomen responsabilidad. El tipo de estrategias que manejan no tiene resultados positivos, solo generan incendios. Las organizaciones delictivas perciben cierta permisividad. No digo que haya acuerdos. Pero es el mensaje que manda la falta de acción del Gobierno. Los grupos reaccionan y no lo hacen de manera racional”.

¿Quién es Ricardo Ruiz, el "Doble R"?

Ricardo Ruiz Velazco, alias el "Doble R" o el "Tripa" es uno de los líderes con mayor poder en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), inició sus actividades delictivas como parte de esta organización criminal en Jalisco.

El Doble R fue detenido en diciembre de 2014 misma que ocurrió en Aguascalientes, para entonces el criminal contaba con nueve órdenes de aprehensión en su contra. Sin embargo, horas después fue liberado.

¿Quién es Gerardo González Ramírez, “El Apá"?

Gerardo González Ramírez, también líder del CJNG, es conocido con varios apodos, entre ellos: “El Apá”, “El Gera” o “El Güero”. Se informó que el narco es el jefe de plaza entre los límites de Jalisco con Zacatecas.

La Fiscalía General de la República lo tiene identificado y ofrece una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que llevara a su captura. Además e “El Apá” está relacionado con múltiples secuestros y asesinatos.

¿Qué pasó en Jalisco y Guanajuato?

La noche del martes una serie de narcobloqueos con vehículos incendiados, quema de negocios y balaceras en diversos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco y en cinco municipios de Guanajuato (Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao y Apaseo el Grande), causaron terror en los habitantes no solo de la zona, sino también del país.

Las acciones ocurrieron luego de que elementos del Ejército y de la Guardia Nacional descubrieron una reunión entre los cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) identificados como Ricardo Ruiz Velasco “El Doble RR” o “El Tripa” e Ignacio “N”, alias “El Apá” o “El Viejón”.