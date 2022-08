¿Qué maquillaje puedo llevar en el equipaje de mano en un avión?

¿Tienes planeado un viaje y no sabes qué productos de belleza puedes llevar en el avión? Aquí te contamos qué maquillaje se puede y cuáles no están permitidos llevar en el equipaje de mano y cómo hacerlo para que puedas preparar tu cosmetiquera de una manera segura y te evites algún inconveniente en el aeropuerto.

Con lo elevado de los costos del equipaje documentado, ha surgido la tendencia ‘’viaja ligero’’, para llevar solo cosas básicas, y el maquillaje se ha convertido en un producto casi indispensable para algunas personas, por lo que son de las primeras cosas que se eligen al momento de realizar el equipaje y, aunque se puede llevar en la cabina del avión, las aerolíneas tienen diversas reglas para poder hacerlo.

¿Puedo llevar líquidos en el avión?

Lo primero que hay que saber es que para llevar líquidos y geles en el equipaje de mano o el artículo personal, estos deben ponerse en recipientes individuales de no más de 100 mililitros (3.4 onzas); además deberán una bolsa de plástico resellable no mayor a 20 x 20 cm. Cabe resaltar que los líquidos juntos no pueden rebasar un litro por pasajero.

Para facilitar la adaptación de estas medidas en muchas tiendas se pueden conseguir ''botellitas de viaje'' y solo hará falta que las rellenes o bien compres los productos de este estilo específicos para las bolsas de mano. Los recipientes pueden ser de plástico o de vidrio.

En los botecitos antes mencionados es posible llevar pasta dental, perfumes, maquillaje líquido, shampoo cremas, enjuague bucal, desmaquillante, jabón líquido y gel antibacterial entre otros.

¿Qué productos de belleza e higiene personal puedo llevar en el avión?

La dudas más comunes al empacar el maquillaje para llevar en la cabina son si se puede llevar rímel, sombras, crema o rizador en el avión. A continuación te presentamos una lista de productos de maquillaje que puedes empacar en tu maleta de mano sin necesidad de cambiarlos a recipientes más pequeños.

Esmaltes (con excepción de inflamables) — hasta 100 ml

(con excepción de inflamables) — hasta 100 ml Desmaquillante, tónicos, lociones de limpieza facial — hasta 100 ml

Gloss, base líquida — hasta 100 ml

Rímel de base líquida — hasta 100 ml

Gel — hasta 100 ml

Polvo compacto

Rubor sólido

Paletas de maquillaje

Lápiz delineador

Labiales en barra

Base sólida

Toallitas desmaquillantes

Rizador de pestañas

Máscara para pestañas

¿Puedo llevar brochas en el avión?

Los espejos, brochas y esponjitas sí pueden llevar sin problemas en la maleta de mano; los perfiladores de cejas o rastrillos de afeitar si bien no están prohibidos podrían generar algún problema.

Al armar equipaje toma en cuenta la regla de los líquidos y si puedes cambia los productos por su presentación sólida, por ejemplo usa toallitas desmaquillantes, delineadores de ojos sólidos, etc, así evitaras problemas con las restricciones.

¿Qué maquillaje en equipaje de mano puedo llevar en Volaris?

La aerolínea menciona que se pueden llevar maquillajes, talcos o líquidos si estos no superan los 350 ml. / 12 oz. En vuelos nacionales no se debe exceder los 100 ML permitidos en líquidos y los 90 GR en polvos.

¿Qué maquillaje en equipaje de mano puedo llevar en Aeroméxico y Viva Aerobus?

En ambas aerolíneas mexicanas se siguen las reglas de equipaje de mano ya mencionadas en este artículo. Aquí te dejamos unos vídeos sobre como llevar maquillaje en la maleta.