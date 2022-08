¿Aseguradoras del Bienestar? AMLO no descarta crear una agencia de seguros gubernamental

"No es tan complejo", afirma AMLO sobre crear su propia aseguradora.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que no descarta la posibilidad de que el Gobierno Federal vaya a crear su propia aseguradora como una medida para reducir el gasto público.

"¿Cuánto paga de seguros el gobierno? Muchísimo dinero. Y esto no lo descartamos, porque no nos vamos a meter en todo, pero podemos ahorrar y tener una aseguradora, y eso no es tan complejo”, afirmó AMLO.

El mandatario resaltó que los grupos conservadores no apoyarían dicha propuesta pero su oposición no sería un impedimento para llevar a cabo el proyecto.

“Claro que para los dogmáticos del neoliberalismo esto es un sacrilegio, pero pues voy a ofrecer disculpas".

¿Cuánto gasta el gobierno de México en seguros?

De acuerdo con las estimaciones de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) en 2019, el gobierno mexicano gasta aproximadamente 5,000 millones de dólares de dólares anuales en la contratación de seguros.

La AMIS no indicó que porcentaje del gasto total anual del gobierno corresponde a la contratación de pólizas de seguros a terceros por una política de “no brindar información de las pólizas entre particulares, ya que mantienen un estricto apego a la confidencialidad de los asegurados”.

Sin embargo, el organismo si detallo que dicho monto anual incluye el Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden), las pólizas a empresas del Estado, los seguros de vida, contra daños y otros.

“El actor más importante, en materia de riesgos, en cualquier país es el Estado”, afirmó Manuel Escobedo, presidente de AMIS.

Como ejemplo, el contrato entre Pemex y Mapfre, aseguradora que ganó la licitación en 2017, indica que el importe total de la prima es de más de 546 millones de dólares, cuyo pago se realiza en dos exhibiciones: primero 266 millones y un segundo pago de 279 millones.

También en 2019, el entonces director general de AMIS, Recaredo Arias, señaló que se trabajaba en conjunto con Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para el desarrollo de productos que estén alineados a los objetivos de los programas sociales de la nueva administración.

Lee también: AMLO: ‘Internet para todos’ recibirá inversión de 30 mil mdp y apoyo de CFE

AMLO resalta avance del Banco del Bienestar

Durante la conferencia de prensa de este miércoles 17 de agosto, AMLO destacó el avance del Banco del Bienestar y comparó el rechazo que hubo entre la oposición a dicho proyecto con el que espera enfrentar si aprueba la creación de su propia aseguradora.

"Un banquero de estos muy conservadores me mandó a decir que no estuviese yo pensando que echar a andar un banco era construir casitas. Hacía referencia a la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar”.

“Claro que no es construir casitas, que, por cierto, no son casitas, son muy buenas sucursales", agregó el mandatario, quien prometió que el próximo año se alcanzará un total de 3 mil sucursales del Banco del Bienestar en las zonas más apartadas del país.

El mandatario informó que la construcción de cada sucursal tiene un costo de entre 3 millones y 3 millones 500 mil pesos "porque la están haciendo los ingenieros militares y se está haciendo con honestidad".

"Si esto se hiciera en el sistema de corrupción que había, que prevalecía, ni estuviesen las cerca de 2 mil sucursales que vamos a tener ya a finales de este año, equipadas”, concluyó AMLO.

Con información de El Universal y El Financiero.