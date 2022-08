Jaime estaba saliendo y regresó a ayudar; quedó atrapado en la mina en Coahuila

COAHUILA.- Poco antes de las 2 de la tarde del pasado miércoles 3 de agosto la mina Concha Norte en Sabinas, Coahuila se derrumbó, a dos semanas del trágico suceso los familiares de las víctimas aún no tienen certeza del rescate de los mineros. Las historias de los 10 hombres atrapados en la mina se han comenzado a viralizar tal es el caso de Jaime Montelongo Pérez que quedó atrapado tras intentar rescatar a sus compañeros.

Jaime Montelongo Pérez, de 61 años, ya había terminado sus labores en la mina, y ya se encontraba en la plancha para salir de su zona de trabajo cuando un estruendo lo hizo regresar.

El grupo de mineros trabajan a unos 60 metros de profundidad extrayendo carbón, sin embargo, el miércoles al excavar, un espejo de agua se rompió e inundó la mina donde se encontraban. Aunque Jaime ya había salido de la zona, regresó para ayudar a sus compañeros a salir de la mina. Jaime Montelongo y otros nueve mineros atrapados

Mientras casi 400 elementos de distintas dependencias trabajan a contrarreloj para salvarlos, sus familiares esperan fuera de la mina para volver a verlos con vida.

"No me quito de la cabeza que ya iba de salida, él no quiso dejar a sus compañeros y se regresó por ellos; ya estaba en la plancha para salir, pero cuando vio el agua se regresó a ayudarlos, él siempre dice 'a mi no me gusta dejar a mis compañeros de trabajo'", dijo entre lágrimas su esposa María Elena Chávez en entrevista para ForoTv.