Arturo Zaldívar denunció a Isabel Miranda ante la FGR

CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, ofreció una rueda de prensa el miércoles 17 de agosto de 2022.

En la sesión de preguntas y respuestas, el periodista Juan Pablo Reyes de Televisión Azteca, preguntó al ministro presidente de la SCJN qué opinión tenía sobre la denuncia en su contra interpuesta por Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro.

Falso, inverosímil y absurdo

Zaldívar Lelo de Larrea respondió que lo dicho por la señora Miranda de Wallace era falso, inverosimil y absurdo. La "historia que ella narra no se sostiene desde ningún punto de vista", dijo el presidente de la SCJN.

Arturo Zaldívar recordó que él había anticipado que la señora Miranda de Wallace estaba "fabricando pruebas, y así ha sido".

El ministro presidente de la SCJN dijo que ya presentó una "denuncia ante la Fiscalía General de la República por estos hechos. Tengo confiaba en que la Fiscalía hará su trabajo y determinará lo que corresponda".

El ministro cuestiona la preocupación de Isabel Miranda

Y cuestionó el ministro, "¿Cuál es la razón por que la señora Miranda de Wallace esté tan preocupada, tan alarmada, tan angustiada, tan desesperada de que el asunto de la presunta secuestradora de su hijo se vea en la Primera Sala de la Corte? Cualquier persona que tenga un asunto sabe que la mayor garantía de que su asunto se resuelva con imparcialidad y con honestidad y con profundidad es que el asunto llegue a la Corte. ¿Por qué si el asunto está radicado en la Primera Sala, la señora Wallace está tan preocupada de que las ministras y ministros lo resuelvan? ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué le preocupa que se sepa? ¿Qué le alarma que vayan a resolver los ministros y ministras?"

El ministro agregó, "Yo creo que si buscamos justicia, no hay mejor lugar para que se haga justicia que la Primera Sala de la Corte en este tipo de asuntos y, consecuentemente, cualquier persona que crea que le asiste la razón y que tenga la conciencia tranquila, de que no hizo cosas indebidas estaría muy tranquila de que el asunto esté en la Corte, ella no lo está. Espectaculares, conferencias de prensa, campañas muy desafortunadas y poco exitosas en las redes, ¿Por qué? ¿Por qué tanta preocupación de que la Primera sala resuelva un asunto?"

La fama la precede, dice Arturo Zaldívar

"La fama de la señora Wallace la precede, es una persona con ninguna credibilidad en la sociedad mexicana, todas y todos sabemos quién es. Yo no intervine en la atracción del asunto, y eso todas y todos ustedes lo saben, ni voy a intervenir en la votación, lo va a votar la Primera sala, consecuentemente, tratarme de involucrar en un asunto que ni siquiera está en mis atribuciones, me parece absurdo; y si ella cree que con estas cuestiones va a presionar a las ministras y ministros para que resuelvan en determinado sentido, me parece que se está equivocando. Las ministras y ministros de la Corte van a resluver conforme a derecho, con forme a su criterio, conforme a las constancias de autos y espero que hagan justicia y que se resuelva lo que se debe resolver; el asunto ni siquiera lo conozco; y, confío en que mis compañeros y compañeras resloverán en asunto de fondo", dijo Zaldívar Lelo de Larrea.

El ministro agregó "Tengo confianza en que la Fiscalía determinará lo que corresponda, no tengo mayor comentario que hacer en relación con una persona que lo único que busca es generar reacciones con mentiras, con calumnias, con una retorica, la verdad que, simplemente no resiste ni el sentido común".

Respaldada por Fox, Calderón y García Luna, dijo el ministro

Por otra parte, la periodista Diana Lastiri de la revista Proceso, preguntó al ministro Presidente sobre qué posibles delitos se estarían configuran en la denuncia que presentó ante la FGR.

Arturo Zaldívar dijo que ya no haría más comentarios sobre este asunto "porque es lo que busca esta señora, lo que busca es notoriedad, es publicidad, es vitimizarse, reitero, todos sabemos quién es. Nada más les digo una cosa, si hoy es capaz de fabricar pruebas y de denunciar al Presidente de la Corte, qué no habrá hecho contra personas indefensas cunado tenía todo el poder protegida por Fox, Calderón y García Luna. Qué no habrá hecho, esta mujer".

Denuncia contra el presidente de la SCJN

El miércoles 10 de agosto de 2022, Isabel Miranda de Wallace dio a conocer que presentó una denuncia en contra de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la SCJN, por la presunta comisión de los delitos de corrupción, tráfico de influencias, amenazas y ejercicio indebido de funciones, vinculado al caso del secuestro de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda.

Durante una rueda de prensa, Isabel Miranda aseguro que existe un interés personal y económico del ministro presidente de la SCJN de resolver a favor el amparo que fue tramitado por Juana Hilda González Lomelí —acusada de participar en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace—, que se encuentra en la Primera Sala de la SCJN.

"Quiero hacer del conocimiento de todos ustedes que vía correo electrónico se me hizo llegar información de la cual se desprende que diversos personajes tales como Ricardo Rapahel, Irma Eréndira y Netzaí, ambos de apellidos Sandoval Ballesteros, propusieron a Arturo Zaldívar liberar en primer término a Juana Hilda González Lomelí a cambio de fuertes sumas de dinero para lo cual lo pusieron en contaco con una persona interesada en liberar a toda la banda de secuestradores de mi hijo, ya que formaron parte de una de las células del cártel", aseguró Isabel Miranda.

También le podría interesar: "Empresas extranjeras apoyan en el rescate de mineros en Coahuila"