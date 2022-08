Mineros atrapados en Coahuila. ¿Operación de rescate o recuperación de cuerpos?

SABINAS, COAHUILA.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera “con toda el alma” que los 10 mineros atrapados en Coahuila sigan con vida después de 16 días del derrumbe de la mina en Sabinas.

Sin embargo, desde el domingo 14 de agosto los familiares de los carboneros sospechan que se trata de una operación de recuperación de cuerpos en lugar de un rescate de los mineros en Sabinas.

“Desde el domingo, creo, que nos dijeron que esto ya no iba a ser un rescate, sino una recuperación. No nos dijo ninguna autoridad, sino personal que anda ahí trabajando, pero no hay nada oficial”, reveló Claudio Mireles, hijo del minero José Luis Mireles, en entrevista a La Silla Rota.

Ana Cristina Cruz, hermana de Sergio Cruz, indicó que esperaban que el rescate de los mineros atrapados en Coahuila dure tres días pero se han superado las dos semanas. “Existen los milagros, pero sin comer ni beber agua, ya se acabó”, dijo don Antonio, padre de Antonio Cabriales Oreste.

¿Qué pasó con los mineros atrapados en Coahuila?

El pasado 3 de agosto, una inundación en las minas de Sabinas causó el derrumbe de un pozo carbonero donde trabajaban los mineros de "El Pinabete", atrapando a los trabajadores a unos 50 metros de profundidad.

Los 10 mineros atrapados en las minas de Sabinas han pasado 16 días incomunicados, y hasta donde indican los reportes del incidente, sin acceso a agua o comida.

Horas después, el presidente López Obrador informó que había sido activado el plan de emergencia DN-III del Ejército para rescatar a los mineros atrapados. A petición de AMLO, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, viajó a Sabinas para supervisar los esfuerzos de rescate.

¿Cuántos días puede sobrevivir una persona sin comida ni agua?

Por claros motivos éticos no existen estudios científicos sobre cuánto tiempo puede sobrevivir una persona sin comida ni agua, pero las investigaciones de casos de personas en situaciones de supervivencia de emergencia indican que el cuerpo humano puede sobrevivir semanas sin comida.

Pero la mayoría de las personas no pueden pasar más de dos a cuatro días sin agua.

El caso de supervivencia sin comida ni agua más largo de la historia fue de 18 días. El austriaco Andreas Mihavecz, de entonces 18 años, fue encarcelado el 1° de abril de 1979 en un edificio del gobierno en Austria, pero olvidado por la policía. Las autoridades lo hallaron al borde de la muerte el día 18 del mismo mes.

Últimas noticias del rescate de mineros atrapados

Delegados del Gobierno Federal como Laura Velázquez Alzúa se reunieron con personal de la empresa alemana DMT y la compañía estadounidense Phoenix First Response para afinar la estrategia de rescate de los 10 mineros atrapados en una mina de Coahuila.

Laura Velázquez informó que los especialistas alemanes avalaron la estrategia federal para el rescate de los mineros, e indicaron que debe identificarse por dónde entra el agua a las minas de Concha Norte y El Pinabete para sellar filtración.

"Se continúa el bombeo para bajar niveles y seguir con la ventilación para evitar acumulación de gases", indicó la titular de Protección Civil durante la conferencia mañanera del jueves 18 de agosto.

Por su parte, el equipo estadounidense concluyó que México cuenta con el equipo solvente y la experiencia suficiente para atender la situación, según indicó la coordinadora de Protección Civil.

El equipo de Phoenix First Response llegó a la zona de rescate de los mineros atrapados en Coahuila este miércoles 17 de agosto para apoyar a los rescatistas mexicanos.

“Se está buscando la forma de construir concreto, un muro para detener el afluente del agua", confirmó López Obrador durante la mañanera del jueves.

Un equipo conformado por técnicos, ingenieros y trabajadores se encuentran en las inmediaciones de “Concha Norte” con la maquinaria y vehículos pesados para hacer las perforaciones e inyectar el cemento para construir el muro que impida el paso del agua.

En teoría una vez sellada la filtración, las 20 bombas que trabajan de forma permanente para extraer el agua de "El Pinabete" lograran disminuir los niveles del líquido a un punto que el descenso de los rescatistas pueda realizarse sin riesgos una vez despejada la entrada de la mina.

Tomando en consideración las conclusiones de los expertos extranjeros, las tres metas principales de Protección Civil para el rescate de los mineros atrapados en Coahuila.

Identificar las zonas por donde entra el agua, incluyendo la mina de conchas de norte.

El sellado de las entradas de agua como se tiene planeado.

Seguir con la extracción de agua y monitoreo de los niveles de gases.

Rescate de mineros atrapados se suspende

El pasado viernes 12 de agosto, Protección Civil indicó que contaban con las condiciones necesarias para el descenso de los rescatistas pero una tormenta eléctrica ese mismo viernes dificulto la entrada de los rescatistas, quienes encontraron más escombros en la zona.

Horas después se registró un aumento del nivel del agua en las minas, por las labores de rescate de los mineros atrapados en Coahuila tuvieron que suspender, pero las bombas continuaron la extradición de agua para poder estabilizar los niveles del líquido,

El lunes 15 de agosto se informó que los rescatistas no podrían intentar otro descenso a las minas debido a las fuertes lluvias, pero se continuaría con la extracción permanente del agua en Sabinas para poder llevar a cabo el rescate de los mineros atrapados en Coahuila.

Con información de La Silla Rota, Business Insider México, Tribuna y Forotv.